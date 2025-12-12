Ordu’da feci kaza! Tankerin çarptığı yaya can verdi

Yayınlanma:
Ordu’nun Mesudiye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Nusret Birlikbaş’a tanker çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda Birlikbaş hayatını kaybetti.

Ordu’nun Mesudiye ilçesine bağlı Topçam Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Hasan Örnek yönetimindeki tanker, yol ayrımında yürüyerek karşıya geçmeye çalışan 65 yaşındaki Nusret Birlikbaş’a çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Çevredeki vatandaşların 12 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Birlikbaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

TANKER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI!

Birlikbaş’ın cenazesi, Mesudiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Tankerin sürücüsü Hasan Örnek, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak:DHA

