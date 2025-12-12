Üzerinden 4 ay geçti: Ağacın altında kalan genç oyuncunun yaşam savaşı sürüyor

15 Ağustos günü Kartal'da Orta Mahalle Nur Sokak’ta yaşanan olayda, şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç, Duy Beni adlı diziyle tanınan genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine düşmüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle ağacın altından çıkarılan 27 yaşındaki Yıldız, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Ölümden dönen Murat Cemcir ilk kez konuştu

Tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülen İbrahim Yıldız ile ilgili son açıklama ablası Ela Altınay'dan geldi.

"HENÜZ UYANMADIN AMA BİRÇOK KİŞİNİN UYANMASINA VESİLE OLDUN"

Kazanın üzerinden geçen 4. ayın sonunda Ela Altınay, kardeşinin sağlık durumu hakkında duygusal bir açıklama yaptı. Altınay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: