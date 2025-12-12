Üzerinden 4 ay geçti: Ağacın altında kalan genç oyuncunun yaşam savaşı sürüyor

Üzerinden 4 ay geçti: Ağacın altında kalan genç oyuncunun yaşam savaşı sürüyor
Yayınlanma:
Üzerine ağaç devrilmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve o tarihten bu yana yoğun bakımda tedavi gören oyuncu İbrahim Yıldız'ın yaşam savaşı sürüyor.

15 Ağustos günü Kartal'da Orta Mahalle Nur Sokak’ta yaşanan olayda, şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç, Duy Beni adlı diziyle tanınan genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine düşmüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle ağacın altından çıkarılan 27 yaşındaki Yıldız, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

ibrahim-yildi-1.jpg

Ölümden dönen Murat Cemcir ilk kez konuştuÖlümden dönen Murat Cemcir ilk kez konuştu

Tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülen İbrahim Yıldız ile ilgili son açıklama ablası Ela Altınay'dan geldi.

"HENÜZ UYANMADIN AMA BİRÇOK KİŞİNİN UYANMASINA VESİLE OLDUN"

Kazanın üzerinden geçen 4. ayın sonunda Ela Altınay, kardeşinin sağlık durumu hakkında duygusal bir açıklama yaptı. Altınay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

ibrahim-yildi-2.jpg

"Bugün, 4 ay bitti. Canımın içi henüz uyanmadın ama birçok kişinin uyanmasına vesile oldun. Seni çok sevdiğimi yüzüne söyleyip, sıkı sıkı sarılmak istiyorum. İnanıyorum iyileşiyorsun. Tez zamanda kalıcı şifalarla aramıza döneceğine inanıyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Magazin
Ölümden dönen Murat Cemcir ilk kez konuştu
Ölümden dönen Murat Cemcir ilk kez konuştu
Ömer Sarıgül'ün eşinden rekor talep: 1.5 milyar TL tazminat ve aylık 3.3 milyon TL nafaka
Ömer Sarıgül'ün eşinden rekor talep: 1.5 milyar TL tazminat ve aylık 3.3 milyon TL nafaka