Ömer Sarıgül'ün eşinden rekor talep: 1.5 milyar TL tazminat ve aylık 3.3 milyon TL nafaka

Ömer Sarıgül'ün eşinden rekor talep: 1.5 milyar TL tazminat ve aylık 3.3 milyon TL nafaka
Yayınlanma:
Revna Sarıgül, Ömer Sarıgül’e açtığı boşanma davasında, 1.5 milyar TL tazminat ve aylık 3.3 milyon TL nafaka talep etti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ile 6 yıllık eşi Revna Sarıgül arasındaki boşanma süreci, talep edilen astronomik rakamlarla gündem oldu.

İhanet iddiasıyla eşine dava açan Revna Sarıgül'ün istediği tazminat ve nafaka tutarı dikkat çekti. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Revna Sarıgül iki çocuğu için aylık 1 milyon 800 bin TL, kendisi için ise 1.5 milyon TL olmak üzere toplamda aylık 3 milyon 300 bin TL nafaka istedi. Bunun yanı sıra tazminat olarak ise 1.5 milyar TL talep etti.

omer-sarigulun-esinden-rekor-talep-1-5-milyar-tl-tazminat-aylik-3-3-milyon-tl-nafaka-1-001.jpg

Yıldız Asyalı: Umarım başıma kötü bir şey gelmezYıldız Asyalı: Umarım başıma kötü bir şey gelmez

ANLAŞMALI BOŞANMA ÇEKİŞMELİYE DÖNDÜ

Turizmci iş insanı Ömer Sarıgül'ün, eşinin bu talepleri karşısında, bu rakamların Türkiye'nin ekonomik şartlarında ödenmesi mümkün olmadığını söyleyerek itiraz ettiği belirtildi.

Ömer Sarıgül'ün teklif ettiği rakam kabul görmeyince, anlaşmalı boşanma davası bir anda çekişmeliye döndü.

mer-sarigul-revna-sarigul.jpg

Ünlü şarkıcıdan boşanma itirafı: Bodrum'a taşınmak evliliğimi bitirdiÜnlü şarkıcıdan boşanma itirafı: Bodrum'a taşınmak evliliğimi bitirdi

UZAKLAŞTIRMA KARARI KALDIRILDI

Revna Sarıgül'ün, kendisine yapılan teklifi reddederek avukatı aracılığıyla Ömer Sarıgül hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı ve bu nedenle babanın çocuklarıyla görüşmesinin kesildiği öğrenildi. Ancak Ömer Sarıgül'ün avukatı Sibel Engin'in mahkemeye yaptığı itiraz haklı bulundu ve dün itibarıyla uzaklaştırma kararı kaldırıldı.

Ömer Sarıgül'ün karşı dava açmaya hazırlandığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Magazin
Evrim Akın'ın ismi programdan silindi: İddiaların ardından yerine o getirildi
Evrim Akın'ın ismi programdan silindi: İddiaların ardından yerine o getirildi
Acil olarak hastaneye kaldırılmıştı: Ünlü oyuncudan acı haber geldi
Acil olarak hastaneye kaldırılmıştı: Ünlü oyuncudan acı haber geldi