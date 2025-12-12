Ömer Sarıgül'ün eşinden rekor talep: 1.5 milyar TL tazminat ve aylık 3.3 milyon TL nafaka

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ile 6 yıllık eşi Revna Sarıgül arasındaki boşanma süreci, talep edilen astronomik rakamlarla gündem oldu.

İhanet iddiasıyla eşine dava açan Revna Sarıgül'ün istediği tazminat ve nafaka tutarı dikkat çekti. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Revna Sarıgül iki çocuğu için aylık 1 milyon 800 bin TL, kendisi için ise 1.5 milyon TL olmak üzere toplamda aylık 3 milyon 300 bin TL nafaka istedi. Bunun yanı sıra tazminat olarak ise 1.5 milyar TL talep etti.

ANLAŞMALI BOŞANMA ÇEKİŞMELİYE DÖNDÜ

Turizmci iş insanı Ömer Sarıgül'ün, eşinin bu talepleri karşısında, bu rakamların Türkiye'nin ekonomik şartlarında ödenmesi mümkün olmadığını söyleyerek itiraz ettiği belirtildi.

Ömer Sarıgül'ün teklif ettiği rakam kabul görmeyince, anlaşmalı boşanma davası bir anda çekişmeliye döndü.

UZAKLAŞTIRMA KARARI KALDIRILDI

Revna Sarıgül'ün, kendisine yapılan teklifi reddederek avukatı aracılığıyla Ömer Sarıgül hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı ve bu nedenle babanın çocuklarıyla görüşmesinin kesildiği öğrenildi. Ancak Ömer Sarıgül'ün avukatı Sibel Engin'in mahkemeye yaptığı itiraz haklı bulundu ve dün itibarıyla uzaklaştırma kararı kaldırıldı.

Ömer Sarıgül'ün karşı dava açmaya hazırlandığı belirtildi.