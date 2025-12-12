Evrim Akın'ın ismi programdan silindi: İddiaların ardından yerine o getirildi

Evrim Akın'ın ismi programdan silindi: İddiaların ardından yerine o getirildi
Yayınlanma:
Asena Keskinci’nin kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği Evrim Akın'ın, yıllardır sunucusu olduğu programdan adı silindi. Akın'ın yerine başka bir ismin getirildiği ortaya çıktı.

2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci, rol arkadaşı Evrim Akın hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Keskinci, Akın'dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü öne sürmüş, ayrıca annesiyle babasının boşanmasında Akın’ın payı olduğunu ve yıllardır babasıyla ilişki yaşadığını iddia etmişti.

Bu iddiaları önce avukatı aracılığıyla yalanlayan, ardından düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içinde "Bu bir itibar suikastıdır" diyerek kendini savunan Evrim Akın, Keskinci'nin babasıyla son 3 yıldır ilişki yaşadığını söylemişti.

AFİŞTEN KALDIRILDI

Bu iddialar gündemdeki yerini korurken flaş bir gelişme yaşandı. Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı ve Kanal D'de ekrana gelen Evrim Akın ile Ev Gezmesi adlı programın sosyal medya hesaplarında ve tanıtımlarında değişikliğe gidildiği görüldü.

YENİ SUNUCU BELLİ OLDU

Programın adı "Pazar Gezmesi" olarak değiştirilirken, afişlerden Evrim Akın’ın fotoğrafı kaldırıldı.

Evrim Akın'ın yerine sunucu olarak Asiye Acar’ın getirildiği ortaya çıktı.

