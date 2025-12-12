Burcu Esmersoy: Sonunda Allah yüzüme güldü

Yayınlanma:
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, eşi Nazım Akmandil’le evliliği hakkında açıklamalarda bulundu. Yaşadığı mutluluğu anlatan Ersoy, “Sonunda Allah yüzüme güldü” dedi.

2023 yılında iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya’da dünyaevine giren ünlü sunucu Burcu Esmersoy, katıldığı bir davette özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

49 yaşındaki sunucu, eşi hakkında yaptığı aşk dolu itiraflarla gündem oldu.

Evliliğinde huzuru bulduğunu belirten Esmersoy, "Ben çok mutluyum biliyorsunuz. Eşim benim hayattaki en büyük şansım. Sonunda Allah yüzüme güldü" ifadelerini kullandı.

burcu-esmersoy-nazim-akmandil.jpg

"ONUNLA TANIŞTIĞIM GÜNDEN BERİ HER İŞİM RAST GİDİYOR"

Akmandil'in hayatına girmesiyle her şeyin daha iyiye gittiğini vurgulayan Esmersoy, "Onunla tanıştığım günden beri her işim rast gidiyor, hayatım çok güzel gidiyor. En güzel yıllarımı yaşıyorum." dedi.

Öte yandan ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada EYT kapsamında emekli olduğunu açıklamıştı:

burcu-esmersoy.webp

"Emekli oldum. Her emeklinin yaptığı şeyleri yapıyorum aslında. 6 yıldır emekliyim. Bizim bir arkadaş grubumuz var hepimiz EYT'liyiz. Erken emekli olduğum için çok mutluyum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

