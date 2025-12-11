Yıldız Asyalı: Umarım başıma kötü bir şey gelmez

Oyuncu Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci'den uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kendisine yaklaşmaya çalıştığını öne sürerek, "Korkuyorum, umarım başıma kötü bir şey gelmez" dedi. Demirci ise tüm iddiaları reddederek "yargısız infaz" olarak nitelendirdiği haberlere ilişkin yasal hakkını kullanacağını söyledi.

Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci hakkındaki şiddet ve rahatsız etme iddialarının ardından yeni bir açıklama yaparak endişelerini dile getirdi. Asyalı, "Korkuyorum, umarım başıma kötü bir şey gelmez" ifadelerini kullandı.

ASYALI: "UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN GELMEYE ÇALIŞIYOR"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Demirci'nin kapılarının önüne geldiğini iddia eden Asyalı, bu nedenle ailesinin evine sığındıklarını söylemişti. Asyalı, "Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hâlâ neredeysem oraya gelmeye çalışıyor" diyerek yaşadığı tedirginliği aktarmıştı.

Yıldız Asyalı’nın “Darp edildim” iddiasına eşinden yanıt: 'Asıl ben...'Yıldız Asyalı’nın “Darp edildim” iddiasına eşinden yanıt: 'Asıl ben...'

"UMARIM BAŞIMA DAHA KÖTÜ ŞEYLER GELMEZ"

Yıldız Asyalı, daha önceki açıklamalarında eşi tarafından darp edildiğini öne sürmüştü. Son açıklamasında ise korkusunun devam ettiğini vurgulayarak, "Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bu insandan korktuğumu yine, yine dile getiriyorum. Lütfen dikkat edelim. Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez. Teşekkür ederim" dedi.

Yıldız Asyalı "darp edildim" diyerek paylaşmıştı: Eşi sessizliğini bozduYıldız Asyalı "darp edildim" diyerek paylaşmıştı: Eşi sessizliğini bozdu

DEMİRCİ'DEN YANIT: "YALAN İDDİALAR, YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM"

Yıldız Asyalı'nın iddialarına Mustafa Semih Demirci'den yanıt geldi. Demirci, tüm suçlamaları reddederek yapılan paylaşımların ve yorumların derhal kaldırılmasını istedi. Açıklamasında, "Adı geçen kişiyle aramda halihazırda süren bir boşanma davası mevcut. Diğer yalan iddialar da şu anda yargıya intikal etmiş durumda. Yargısız infaz niteliğindeki haberlerle ilgili yasal haklarımı saklı tutuyorum" ifadelerine yer verdi. Demirci, aksi takdirde yasal süreç başlatacağını da belirtti.

'O BENİ DARBETTİ'

Demirci farklı bir açıklamasında ise "Kendisi şiddete meyilli bir insan, şizofreni hastası. Bu konuyla ilgili tedavi olsun. 7/24 içen bir insan, bambaşka birine dönüşüyor. İki kere darp etti beni" demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

