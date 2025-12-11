Unutulmaz eserlere imza attı... Usta müzisyen Zafer Dilek 81 yaşında hayatını kaybetti

Bir süredir çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören müzisyen Zafer Dilek, geçtiğimiz hafta yoğun bakıma alınmıştı.

Usta müzisyen, tedavi gördüğü Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sanatçının ölümü, ailesi başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

81 YAŞINDA VEFAT ETTİ

81 yaşında vefat eden Dilek'in cenazesi 13 Aralık Cumartesi günü Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

UNUTULMAZ ESERLERE İMZA ATTI

Zafer Dilek, Kemal Sunal filmlerinin 'Çarşambayı Sel Aldı', 'Çiçekler Ekiliyor', 'Yekte', 'Tokat Sarması', 'Dilo Dilo Yaylalar', 'Çiçek Dağı' gibi birçok filmin melodilerinin yapımında görev aldı.

ZAFER DİLEK KİMDİR?

Müzisyen, aranjör ve gitarist Zafer Dilek ya da gerçek adıyla Zafer Akansoy, 81 yaşında vefat etti.Türkiye'de 1970'li yıllardan itibaren pek çok müzik albümünün aranjörlüğünü yapmış bir müzisyendir. Türk sanat müziği eserlerini Batı müziği anlayışıyla enstrümantal olarak seslendirerek albüm yapmış, albümlerindeki parçalar Yeşilçam filmlerinde film müziği olarak sıklıkla kullanılmıştır.

Kapıcılar Kralı, Süt Kardeşler ve Çöpçüler Kralı gibi birçok yapıma imzasını atmıştır.

Zafer Dilek; Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Edip Akbayram, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı gibi birçok ünlü isme de aranjörlük yapmıştı. Usta müzisyen, 1979 yılı Kemal Sunal’ın başrol oynadığı Şark Bülbülü filmin melodisi olan "Çarşambayı Sel Aldı" ile 1977 yılı yapımı Sakar Şakir’de ise unutulmaz "Dilo Dilo Yaylalar"ın melodilerini de yapmıştı.