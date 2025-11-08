Yeşilçam efsanesinden kötü haber

Yayınlanma:
Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yer alan Salih Güneş, yakalandığı hastalığı açıkladı.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden usta oyuncu Salih Güneş kötü haberi kendisi verdi.

Salih Güney, KOAH'a (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) yakalandığını belirterek aylardır mücadele ettiğini söyledi.

80 yaşındaki Salih Güney, şu ifadeleri kullandı:

"Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH başladı. Sigara içenlere tavsiyem; sakın içmeyin. Geçenlerde katıldığım baloda bir doktor beni çağırdı, şimdi ona gidiyorum. Aslında bırakmıştım ama akşam yemeklerinden sonra dayanamıyorum. 60 senedir içiyorum."

ENGİN ÇAĞLAR İÇİN KONUŞTU

Yeşilçam efsanesinin öldüğü kazada tutuklanan sürücünün ifadesi ortaya çıktıYeşilçam efsanesinin öldüğü kazada tutuklanan sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Nişantaşı'nda görüntülenen Güney, Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpan ve hayatını kaybeden Engin Çağlar'la ilgili olarak yöneltilen soruya da "Kendi hatası. Yaya geçidi varken... Orası hızlı bir yer. Çok tehlikeli. Trafik ışığı yok" cevabını verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

