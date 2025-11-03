Yeşilçam efsanesinin öldüğü kazada tutuklanan sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma:
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar, Şişli’de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından tutuklanan motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı.

31 Ekim Cuma günü Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışan Yeşilçam'ın usta ismi Engin Çağlar'a motosiklet çarpmış, hastaneye kaldırılan Çağlar hayatını kaybetmişti.

Kaza ile ilgili edinilen bilgiye göre, caddede motosikletle ilerleyen Berkay O., yolun karşısına geçmek isteyen Engin Çağlar'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Çağlar, hastanede hayatını kaybetti.

engin-caglar.jpg

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntülerinde, Engin Çağlar'ın yolun karşısına geçtiği sırada motosikletin çarptığı ve oyuncunun çarpmanın şiddetiyle yere düştüğü görüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Berkay O., emniyete götürüldü. Berkay O.'nun, ifadesinde, normal şekilde yolunda seyrettiğini, Çağlar'ın bir anda önüne çıktığını ve kendisine çarptığını söylediği öğrenildi.

new-project-2025-11-03t150258-549.jpg

Emniyette işlemleri tamamlanan Berkay O. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Berkay O., 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

