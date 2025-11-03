Güllü kimden şiddet görüyordu? Bakanlık kaynakları KADES'i doğruladı

Güllü kimden şiddet görüyordu? Bakanlık kaynakları KADES'i doğruladı
Yayınlanma:
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken şiddet gördüğü iddiası gündem olmuştu. İçişleri Bakanlığı kaynakları, ünlü şarkıcının iki kez KADES’e çağrıda bulunduğunu doğruladı.

Yalova'da 26 Eylül gecesi evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, sanatçının şiddet gördüğüne dair bir iddia ortaya atılmıştı.

gullu.jpg

OĞLUNDAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİASI

Bu Sabah adlı programın sunucusu Sevilay Yılman, Güllü'nün ölümünden yaklaşık üç ay önce oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in şiddetine maruz kaldığını iddia etmiş, Güllü'nün Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım istediğini ve uygulamada kayıtlı olduğunu belirtmişti.

tugberk.jpg

KADES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu iddianın ardından Neler Oluyor Hayatta programı, Güllü'nün KADES uygulamasından yardım çağrısında bulunduğu bilgisini doğruladı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ünlü şarkıcının üç ay önce değil, 5 Mart 2023 tarihinde saat 16.34'te iki kez KADES'e çağrı yaptığı ortaya çıktı. Ancak ekiplerin olay yerine varmasının ardından Güllü'nün şikayetçi olmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

