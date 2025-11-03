Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı: 3 gün boyunca...

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül'den sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Morgül'ün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve burada 3 gün boyunca tedavi göreceği öğrenildi.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından hastane odasından bir video paylaşarak sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.

Çektiği videoda nefes almakta zorlandığı ve konuşurken güçlük çektiği görülen Morgül, takipçilerine seslendi.

"ANNEMİ KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ BENİ HASTANELİK EDİYOR"

Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: