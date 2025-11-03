Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı: 3 gün boyunca...

Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı. Çektiği video ile sevenlerine seslenen Morgül, "Annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor" dedi.

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül'den sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Morgül'ün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve burada 3 gün boyunca tedavi göreceği öğrenildi.

yilmaz-morgul.webp

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından hastane odasından bir video paylaşarak sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.

Çektiği videoda nefes almakta zorlandığı ve konuşurken güçlük çektiği görülen Morgül, takipçilerine seslendi.

yilmaz-morgul-hastaneye-kaldirildi-3-gun-boyunca.jpg

İbrahim Tatlıses'in mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı! "Yedi çocuğu varken..."İbrahim Tatlıses'in mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı! "Yedi çocuğu varken..."

"ANNEMİ KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ BENİ HASTANELİK EDİYOR"

Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Canım sevenlerim, 3 gün boyunca burada tedavi olmak zorundayım. Çok yoğun tempo ve hala psikolojimde bitmeyen annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor. Dualarınızı bekliyorum.."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

