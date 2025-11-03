İbrahim Tatlıses'in mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı! "Yedi çocuğu varken..."

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses mahkemelik oldu. İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet hakkında uzaklaştırma kararı talep etti.

Mahkeme, talebi değerlendirerek Ahmet Tatlıses’e uzaklaştırma kararı verdi. Karar kapsamında Ahmet Tatlıses’e elektronik kelepçe takıldı.

Kararın ardından sessizliğini bozan Ahmet Tatlıses dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İbrahim Tatlıses'in tüm mirasını 20'li yaşlarında bir kadına bırakma kararı aldığını öne sürdü.

Babasına 3 kilometreden fazla yaklaşamayacak olan Ahmet Tatlıses, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon , ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul ’da, kendisi İzmir ’de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum.

Yaklaşık 4 yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20’li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı. Biz açgözlü bir aile değiliz, herkes kendi işinde gücünde. Bu dava asla miras kavgası değildir.

14 yaşımdan itibaren babamın yanındaydım. 30 yıl boyunca onunla çalıştım. Tatlıses restoranlarının çoğunu ben işletiyordum ama isim babama ait olduğu için hep onun adı ön plandaydı. Ben hiçbir zaman kameranın önünde olmadım. Arka planda kaldım, görünmeyi seven biri değilim.

Bugüne kadar bana verilen tek şey soyadım oldu. Ve ben o soyadını gururla taşıyorum. ‘Yükü ağır olanın sırtı yere gelmez’ derim hep. Ben o yükü nasıl taşıdığımı çok iyi biliyorum.

Bu işin mal, mülkle ilgisi yok. Ben sadece ailemi korumaya çalıştım. Herkes bizi sevmek zorunda değil ama ben sözümü yere koymam.