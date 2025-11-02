Melek Mosso boşanmanın ardından ilk kez konuştu: El ele ayrıldık

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluştu. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek hem sahne heyecanını paylaştı, hem de özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Harbiye konseri için günlerdir hazırlandığını söyleyen Mosso, “İnanılmaz heyecanlıyım. Zor bir sürecin ardından güzel bir konser hazırlamak için elimden geleni yaptım. Annemle birlikte türkü söyleyeceğiz.” dedi.

"HAYVANLARA HER ZAMAN ÖNCELİK VERİYORUM"

Harbiye’de her koltuğa bırakılan kedi maması ve kaplar hakkında da konuşarak, “Hayvanlara her zaman öncelik veriyorum. Evimde altı hayvanım var. Pazartesi günü barınaktan üç bacaklı bir yavrumuzu sahipleneceğim. İnsanlara ve sanatçı dostlarımıza örnek olmak istedim” ifadelerini kullandı.

"İKİMİZ DE BU SAATTEN SONRA MUTLU OLACAĞIZ"

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre; yakın zamanda eşi Serkan Sağdıç ile yollarını ayıran Mosso, ayrılık sürecini ilk kez değerlendirdi.

Şarkıcı, ilişkilerini olgun bir şekilde noktaladıklarını belirterek, “Her iki taraf da doğru ve mutlu çıkacağına emin. İkimiz de bu saatten sonra mutlu olacağız. Mantıklı bir karar verdik. İnanılmaz düzgün ve beyefendi bir adamla evlendim. El ele gidip, el ele ayrıldık.” dedi.