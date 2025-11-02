Barış Arduç 13 bölümün parasını peşin almıştı: 7. bölümde final yaptı!

Yayınlanma:
Başrol oyuncusu Barış Arduç’un, 13 bölümün ücretini peşin aldığı Aşk ve Gözyaşı dizisi, 7. bölümde final yapma kararı aldı.

Bölüm başı maliyeti 27 milyon TL olan Aşk ve Gözyaşı dizisi, son dönemin en çok konuşulan yapımları arasında yer almıştı. Dizinin başrol oyuncusu Barış Arduç'un yaptığı anlaşma çok konuşulmuştu.

Yeniçağ’dan Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, yapım şirketiyle yaptığı sözleşmeyle gündem olan ünlü oyuncu, dizinin ilk 13 bölümlük ücretini peşin alarak 45,5 milyon TL’lik dev bir anlaşmaya imza atmıştı. Arduç’un partneri Hande Erçel’in ise bölüm başına 1 milyon 750 bin TL kazandığı belirtilmişti.

baris-hande.jpg

REYTİNGLER BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Ancak dizi, yüksek maliyetine rağmen beklentileri karşılayamadı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Aşk ve Gözyaşı dizisi 7. bölümde final yapma kararı aldı.

Bir haftalık aranın ardından ekrana dönen yapımın, düşük reytingleri nedeniyle yayından kaldırdığı belirtildi.

baris-arduc.jpg

Yönetmen ve senarist değişiklikleriyle gündeme gelen dizinin erken final kararı, şaşkınlık yarattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

