Şener Şen: Yakında öldüm haberiniz var mı?

Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, önceki akşam Emel Sayın ve Murat Boz’un aynı sahneyi paylaştığı konseri izlemeye gitti. Ünlü oyuncunun ziyareti, geceye damga vurdu.

Performans öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Emel Sayın, Murat Boz’a övgüler yağdırarak, “Murat ile aynı mekânda sahne almak bana büyük heyecan veriyor. Çünkü onu çok seviyorum” dedi. Bu sözler karşısında Boz ise, “Utandırıyorsunuz beni. Benim için büyük gurur, büyük onur. Elim ayağım titriyor” ifadelerini kullandı.

"EMEL ÇOK ESKİ DOSTUM"

Konseri izlemeye gelen isimler arasına yer alan Şener Şen ise, sahne öncesi basınla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Emel Sayın’la dostluğuna değinen Şen, “Emel çok eski dostum. Onu çok seyrettim ama uzun süredir burada izlememiştim. ‘Zengin Mutfağı’ ekibiyle geldik” dedi.

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, sağlık durumu hakkındaki sorulara esprili bir dille yanıt veren usta oyuncu, “Çok şükür, yaşa göre idare ediyoruz” dedi.. Yeni projelerle ilgili konuşan Şen, “İyi bir proje olursa her zaman yaparım. Aklımızda bir şeyler var ama henüz netleşmedi” ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCE DE İKİ KEZ ÖLMÜŞTÜM"

Sosyal medyada zaman zaman hakkında çıkan “öldü” haberlerine ise esprili bir göndermede bulunan Şen, “Yakında öldüm, ondan haberiniz var mı? Daha önce de iki kez ölmüştüm” dedi.

Emel Sayın ise yakın dostunun varlığından mutluluk duyduğunu belirterek, “Kolay kolay bir yere gitmez Şener. Onun gelmesi beni çok mutlu etti. Bu akşam çok hoş bir gece olacak” dedi.