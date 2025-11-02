Şener Şen: Yakında öldüm haberiniz var mı?

Şener Şen: Yakında öldüm haberiniz var mı?
Yayınlanma:
Usta oyuncu Şener Şen, Emel Sayın ve Murat Boz’un konserine geldi. Sağlık durumuyla ilgili sorulara esprili yanıtlar veren Şen, "Yakında öldüm, ondan haberiniz var mı?" diye sordu.

Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, önceki akşam Emel Sayın ve Murat Boz’un aynı sahneyi paylaştığı konseri izlemeye gitti. Ünlü oyuncunun ziyareti, geceye damga vurdu.

Performans öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Emel Sayın, Murat Boz’a övgüler yağdırarak, “Murat ile aynı mekânda sahne almak bana büyük heyecan veriyor. Çünkü onu çok seviyorum” dedi. Bu sözler karşısında Boz ise, “Utandırıyorsunuz beni. Benim için büyük gurur, büyük onur. Elim ayağım titriyor” ifadelerini kullandı.

emel-sayin-murat-boz.jpg

Ünlü holding patronu ‘kısırlaştırma ameliyatı’ oldu: Nedeni herkesi şok ettiÜnlü holding patronu ‘kısırlaştırma ameliyatı’ oldu: Nedeni herkesi şok etti

"EMEL ÇOK ESKİ DOSTUM"

Konseri izlemeye gelen isimler arasına yer alan Şener Şen ise, sahne öncesi basınla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Emel Sayın’la dostluğuna değinen Şen, “Emel çok eski dostum. Onu çok seyrettim ama uzun süredir burada izlememiştim. ‘Zengin Mutfağı’ ekibiyle geldik” dedi.

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, sağlık durumu hakkındaki sorulara esprili bir dille yanıt veren usta oyuncu, “Çok şükür, yaşa göre idare ediyoruz” dedi.. Yeni projelerle ilgili konuşan Şen, “İyi bir proje olursa her zaman yaparım. Aklımızda bir şeyler var ama henüz netleşmedi” ifadelerini kullandı.

ener-sen.jpg

James Bond'un yıldızıydı: İstanbul doğumlu aktör hayatını kaybettiJames Bond'un yıldızıydı: İstanbul doğumlu aktör hayatını kaybetti

"DAHA ÖNCE DE İKİ KEZ ÖLMÜŞTÜM"

Sosyal medyada zaman zaman hakkında çıkan “öldü” haberlerine ise esprili bir göndermede bulunan Şen, “Yakında öldüm, ondan haberiniz var mı? Daha önce de iki kez ölmüştüm” dedi.

Emel Sayın ise yakın dostunun varlığından mutluluk duyduğunu belirterek, “Kolay kolay bir yere gitmez Şener. Onun gelmesi beni çok mutlu etti. Bu akşam çok hoş bir gece olacak” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Magazin
Barış Arduç 13 bölümün parasını peşin almıştı: 7. bölümde final yaptı!
Barış Arduç 13 bölümün parasını peşin almıştı: 7. bölümde final yaptı!
Ünlü holding patronu ‘kısırlaştırma ameliyatı’ oldu: Nedeni herkesi şok etti
Ünlü holding patronu ‘kısırlaştırma ameliyatı’ oldu: Nedeni herkesi şok etti