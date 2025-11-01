Ünlü holding patronu ‘kısırlaştırma ameliyatı’ oldu: Nedeni herkesi şok etti

Sosyetenin önde gelen isimlerinden iş inşanı Raif Dinçkök’ün, ayrıldığı ressam sevgilisi Sevinç Yıldız ile olan ilişkisinden geçen Aralık ayında ‘İris’ adlı bir kız çocuğu oldu. Bebek, çiftin 6-7 ay gibi kısa süren süren ilişkilerinin bittikten ardından dünyaya geldi.

Yıldız hamile olduğu bir görüntü paylaştı daha sonra da o fotoğrafı kaldırdı. Paylaşımın Dinçkök’ün 54. yaş günü olan 21 Eylül tarihinde yapılması ise 'Çarpıcı bir doğum günü hediyesi!' olarak değerlendirildi.

ARTIK BABA OLAMAYACAK

Raif Dinçkök yaşadığı bu olaydan psikolojik olarak çok kötü etkilendiği belirtilirken bu sebeple erkeklerin doğum kontrol yöntemi olarak bilinen ‘vazektomi’ (sperm kanallarının bağlanması) ameliyatı geçirdiği iddia edildi.

Raif Dinçkök 19 yıllık eşi Esra Tümen’den 2021’de boşanmıştı. Bu evlilikten 2 oğlu olduğu söyleniyor. Dinçkök’ün en son sosyetenin havalı güzeli Hande Demir’le birlikteydi. Ancak aşkları kısa sürdü. Kadere bakın ki; Raif Dinçkök’ün babası Ali Dinçkök ile Hande Demir’in annesi Revna Sadıkoğlu da 1990’lı yıllarda aşk yaşamıştı… Bu arada sosyetede “Raif, babası Ali Dinçkök’ün kaderini yaşıyor” diyen de var. Neden mi? Baba Ali Dinçkök, iç mimar Barbara Pensoy’la yaşadığı aşktan bir kız çocuk sahibi olmuştu. Ama evlilik dışı ilişkisinden doğan kızını nüfusuna almıştı. Alina Dinçkök şimdi 21 yaşında.

‘VAZEKTOMİ’ BOŞANMA PROTOKOLÜNDE

‘Vazektomi’ ameliyatının bazı boşanma protokolüne girdiği de belirtiliyor. Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın kaleme aldığı yazıda, "Olayı özetleyeyim; Davetlerde de gördüğümüz bu çift, geçtiğimiz yıllarda yollarını ayırdı. 2 çocukları var. Meğer hanımefendi, boşandığı eşinin başka bir kadından çocuk sahibi olmasını asla istememiş. İleride oğullarına kalacak mirasın bölünmesi fikri onu çileden çıkarmış! Eski eşine “Bu ameliyatı olmazsan asla boşanmam” diye diretmiş. Havalı ve çapkın beyefendi, bir an evvel ayrılmak için gidip kısırlaştırma ameliyatını olmuş. Ama ileride hayatına biri girip de 'Çocuk istiyorum, açtır kanalları' derse ne olacak? Cemiyette ‘kurnazlığı’ ile tanınan hanımefendi kesin bu riski de düşünmüştür! Yoksa geçenlerde katıldığı davette arkadaşlarına 'Eski kocamın artık çocuğu olmuyor' deyip kahkaha atmazdı" ifadeleri yer aldı.