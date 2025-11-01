James Bond'un yıldızıydı: İstanbul doğumlu aktör hayatını kaybetti

İstanbul doğumlu Türkiye Yahudisi aktör Tchéky Karyo, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncunun ölüm haberini ailesi duyurdu.

Eşi Valérie Keruzoré ve çocukları, menajeri aracılığıyla yaptıkları açıklamada, "31 Ekim Cuma günü kansere yenik düştüğünü" belirtti.

Türkiye Yahudisi bir baba ve Selanik Yahudisi bir anneden dünyaya gelen Karyo, Pierce Brosman'ın James Bond karakterine hayat verdiği 1995 yapımı 'Goldeneye' filminde Rus Dmitri Mishkin rolünü canlandırmıştı.

Tchéky Karyo

TCHÉKY KARYO KİMDİR?

Tchéky Karyo, Sefarad kökenli bir ailede, 1953 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Türkiye Yahudisi, annesi ise Selanik Yahudisiydi. Ailesi daha sonra Fransa'ya göç etti. Karyo, çocukken gittiği Paris'te oyunculuğa merak sardı. İlk gözdesi tiyatroydu, Cyrano Tiyatrosu'nda başladığı kariyerini, Companie Daniel Sorano'da devam ettirdi. Daha sonra da sayılı tiyatrolardan biri olan Strazburg'daki Strazburg Ulusal Tiyatrosu'na girdi. ‘‘Othello’’, ‘‘Macbeth’’, ‘‘Tartuffe’’ gibi klasiklerin yanı sıra çağdaş tiyatroyla da ilgilendi.

PIERCE BOSNAN İLE BİRLİKTE JAMES BOND FİLMİNDE OYNAMIŞTI

Bu arada sinemaya da merak saldı. Fransız sinemasında bir anda yıldızı parlayan Karyo, 1982 yılında Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen César ödülüne aday gösterildiyse de ödülü kazanamadı. Karyo'ya beklediği ödül 1986'da geldi. Fransa'nın en prestijli ödüllerinden Jean Gabin Ödülü'nü kazanan sanatçı, bu yıllarda dünya sinemasına açıldı.

1995'te Pierce Brosnan'la birlikte ‘‘Goldeneye’’da oynadı. Sonra Meg Ryan ve Matthew Broderick ile oynadığı ‘‘Addicted To Love’’ ve Milla Jovovich ile Fransız ulusal kahramanı azize Jean d'Arc'ı konu alan ‘‘Jeanne d'Arc The Messenger’’da kamera karşısına geçti.

Tchéky Karyo, Vatansever filmi ile adından söz ettirdi. Mel Gibson'ın ‘‘Cesur Yürek’’ten sonraki ikinci dev filmi olan ‘‘Patriot’'ta Fransız bir subayı canlandıran Karyo, uluslararası bir üne ve başarıya kavuştu. İki beraberliğinden iki çocuk sahibi olan Karyo, 31 Ekim 2025'te kanser nedeniyle 72 yaşında hayata veda etti