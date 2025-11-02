Murat Dalkılıç: Ameliyatta enfeksiyon kaptım

Yayınlanma:
12 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç, geçirdiği bir operasyon sırasında enfeksiyon kaptığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, ocak ayında yeniden ameliyat olmayı planladığını da söyledi.

Uzun yıllardır süren burun rahatsızlığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, geçirdiği ameliyat sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre; 12’nci kez burun ameliyatı olan Dalkılıç, yaşadığı sağlık sorunlarını dile getirdi:

"7 yaşından 25 yaşına kadar yedi defa ameliyat oldum. Sonra bir daha olmak istemedim ama peşimi bırakmadı. 4-5 sene önce yeniden nüksetti. Detone olmaya başlayınca mecburen ameliyat oldum. O ameliyatta enfeksiyon kaptım, defalarca masaya yattım."

murat-dalkilic.jpg

"ARKA ARKAYA 11’ER SAAT SÜREN İKİ AMELİYAT OLDUM"

Dalkılıç, "Burun konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz. Ama benim kapalı ameliyat olmam gerekiyordu, menenjit riski vardı. O riski almadık; arka arkaya 11’er saat süren iki ameliyat oldum. Komalar yaşadım. Bu süreçte doktorum, ‘Düzeltme ihtimalimiz var’ dedi. İnsanlar zor şeyler yaşadığında üzülüyor ama ben artık onları hediye olarak kabul edebilmeyi öğrendim. İki senedir hiç olmadığım bir Murat’ı keşfettim" ifadelerini kullandı.

murat-dalkilic.webp

"BİR KEZ DAHA AMELİYAT OLMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

“Psikolojik destek aldınız mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hayatımı yatakta geçirdiğim ilk zamanlarda ‘Bundan sonra şarkıcılık yapabilir miyim?’ diye çok düşündüm. Ama sonra şunu anladım; hayatta her şey bir araç. Şarkıcılık araç, o olmasa başka bir şey olurdu. Ocakta bir kez daha ameliyat olmayı düşünüyorum, artık bu süreci geride bırakmak istiyorum."

Aşk hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren Dalkılıç, oyuncu Özgü Kaya ile ilişkilerinin güzel gittiğini söyleyerek, "Hayatımız neşe içinde geçiyor. Özgü ile iyi bir takım arkadaşı olduk" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Magazin
