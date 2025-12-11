Ünlü şarkıcıdan boşanma itirafı: Bodrum'a taşınmak evliliğimi bitirdi

Ünlü şarkıcıdan boşanma itirafı: Bodrum'a taşınmak evliliğimi bitirdi
Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz, 7 yıllık evliliğinin bitme nedenini anlattı. Tatlıöz, İstanbul’dan Bodrum'a taşınmanın ilişkisini etkilediğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz, 7 yıllık evliliğinin bitiş nedenini ilk kez açıkladı. 7 yıl önce hayatını birleştirdiği Yasemin Tatlıöz ile geçtiğimiz temmuz ayında sessiz sedasız boşanan Tatlıöz, ayrılığın perde arkasını anlattı.

Radikal bir kararla İstanbul'u terk edip Bodrum'a yerleşmelerinin evliliği üzerinde olumsuz etki yarattığını itiraf eden Tatlıöz, İstanbul'un temposunu özlediğini belirtti.

bahadir-tatlioz.webp

Demet Akalın: Onun yerinde olsam kıyameti koparırdım!Demet Akalın: Onun yerinde olsam kıyameti koparırdım!

"BODRUM'A GİTMEK EVLİLİK SÜRECİMDE BENİM İÇİN İYİ OLMADI"

Snob Magazin’e konuşan ünlü şarkıcı, boşanmaya giden süreci şu sözlerle özetledi:

"Gönül galiba mücadele istiyor. İstanbul'dan gitmem beni mücadeleden kopardı. Ama bana göre değilmiş; ben İstanbul'un kaosunu, telaşını seviyorum. Bodrum'a gitmek evlilik sürecimde benim için iyi olmadı ama eski eşim için iyi oldu. Belki de o zaman çok erken bir karardı."

bahadir-yasemin.jpg

Kenan İmirzalıoğlu ve Taylan Biraderler arasında krizKenan İmirzalıoğlu ve Taylan Biraderler arasında kriz

"HAYATIMDA ÇOK YAKINDAN TANIDIĞINIZ BİRİSİ VAR"

Ayrılık itirafının ardından aşk hayatına dair de açıklamalarda bulunan Bahadır Tatlıöz, sözlerini şöyle noktaladı:

"Aşk hayatım ilginç sürprizlere gebe. Henüz adını koyamadık ama hayatımda çok yakından tanıdığınız birisi var. Çok keyifli gidiyor, duruma göre her şey netleştiğinde sizinle de paylaşırım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Magazin
Demet Akalın: Onun yerinde olsam kıyameti koparırdım!
Demet Akalın: Onun yerinde olsam kıyameti koparırdım!
Kenan İmirzalıoğlu ve Taylan Biraderler arasında kriz
Kenan İmirzalıoğlu ve Taylan Biraderler arasında kriz