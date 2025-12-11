Ünlü şarkıcıdan boşanma itirafı: Bodrum'a taşınmak evliliğimi bitirdi

Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz, 7 yıllık evliliğinin bitiş nedenini ilk kez açıkladı. 7 yıl önce hayatını birleştirdiği Yasemin Tatlıöz ile geçtiğimiz temmuz ayında sessiz sedasız boşanan Tatlıöz, ayrılığın perde arkasını anlattı.

Radikal bir kararla İstanbul'u terk edip Bodrum'a yerleşmelerinin evliliği üzerinde olumsuz etki yarattığını itiraf eden Tatlıöz, İstanbul'un temposunu özlediğini belirtti.

Snob Magazin’e konuşan ünlü şarkıcı, boşanmaya giden süreci şu sözlerle özetledi:

"Gönül galiba mücadele istiyor. İstanbul'dan gitmem beni mücadeleden kopardı. Ama bana göre değilmiş; ben İstanbul'un kaosunu, telaşını seviyorum. Bodrum'a gitmek evlilik sürecimde benim için iyi olmadı ama eski eşim için iyi oldu. Belki de o zaman çok erken bir karardı."