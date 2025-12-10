Yıldız Asyalı "darp edildim" diyerek paylaşmıştı: Eşi sessizliğini bozdu

Yıldız Asyalı’nın yüzündeki morlukları paylaşarak “Kocam tarafından darp edildim” iddiasının ardından eşi Mustafa Semih Demirci açıklama yaptı.

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Rüya karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Yıldız Asyalı, yüzündeki ve boynundaki morlukları paylaşarak 7 ay önce evlendiği eşi Mustafa Semih Demirci tarafından şiddet gördüğünü iddia etti.

"BEN CANIMDAN KORKUYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Asyalı, şu ifadeleri kullandı:

"Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hala kapımıza gelip gece yarısı saatlerce oturan bu tarz erkeklerden, kadınlar nasıl kurtulacak? Her gün bıçaklanmalar vs. ve ben canımdan korkuyorum, siz de korkun."

"HALİHAZIRDA SÜREN BİR BOŞANMA DAVASI MEVCUT"

Yıldız Asyalı'nın "Kocam tarafından darp edildim" diyerek yayınladığı fotoğrafların ardından Mustafa Semih Demirci sessizliğini bozdu. İddiaları reddeden Demirci, şu açıklamayı yaptı:

"Hakkımdaki yalan iddialarla ilgili paylaşımların ve bu konuda yapılan yorumların derhal kaldırılmasını rica ediyorum. Adı geçen kişiyle aramda halihazırda süren bir boşanma davası mevcut. Diğer yalan iddialar da şu anda yargıya intikal etmiş durumda. Yargısız infaz niteliğindeki haberlerle ilgili yasal haklarımı saklı tutuyorum. Umarım en kısa sürede bu tip yalanlar ve reklam çalışmalarına konu paylaşımlar yayından kaldırılır. Aksi halde yasal süreçleri başlatmak durumunda kalacağım. İlgililere duyurulur."

