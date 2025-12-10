Yıldız Asyalı "darp edildim" diyerek paylaşmıştı: Eşi sessizliğini bozdu

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Rüya karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Yıldız Asyalı, yüzündeki ve boynundaki morlukları paylaşarak 7 ay önce evlendiği eşi Mustafa Semih Demirci tarafından şiddet gördüğünü iddia etti.

"BEN CANIMDAN KORKUYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Asyalı, şu ifadeleri kullandı:

"Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hala kapımıza gelip gece yarısı saatlerce oturan bu tarz erkeklerden, kadınlar nasıl kurtulacak? Her gün bıçaklanmalar vs. ve ben canımdan korkuyorum, siz de korkun."

"HALİHAZIRDA SÜREN BİR BOŞANMA DAVASI MEVCUT"

Yıldız Asyalı'nın "Kocam tarafından darp edildim" diyerek yayınladığı fotoğrafların ardından Mustafa Semih Demirci sessizliğini bozdu. İddiaları reddeden Demirci, şu açıklamayı yaptı: