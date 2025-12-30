Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'ın acı günü!

Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'ın acı günü!
Yayınlanma:
9 ay önce eşi Volkan Konak’ı kaybeden Selma Konak, bu kez anne acısıyla sarsıldı. Selma Konak, annesi Nahide Kara’nın vefat ettiğini açıkladı.

Merhum sanatçı Volkan Konak’ıni Selma Konak, 2025 yılının son günlerinde bir büyük acıyla daha sarsıldı.

Geçtiğimiz Mart ayında eşini kaybeden Selma Konak, bu kez anne acısıyla yıkıldı. Konak’ın annesi Nahide Kara hayatını kaybetti.

volkan-konak-selma-konak.jpg

Yıldız Tilbe'ye açılan davada karar çıktıYıldız Tilbe'ye açılan davada karar çıktı

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Selma Konak, annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Konak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çok kıymetli anneciğim Nahide Kara'yı bugün kaybettik. Cenazesi yarın (31.12.2025) Küçükköy Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Silivri Yeni Mezarlığına defnedilecektir. Sevenlerimize duyurulur."

selmakonak1jpeg-kqo1hzdpfk2zfrjy5vlsew.webp

Huzurevine yerleşen Zihni Göktay gerçeği açıkladı: Kızının teklifini neden reddetti?Huzurevine yerleşen Zihni Göktay gerçeği açıkladı: Kızının teklifini neden reddetti?

CENAZE PROGRAMI

Nahide Kara'nın cenazesi, 2025 yılının son günü olan 31 Aralık Çarşamba günü öğle namazını müteakip İstanbul Küçükköy Merkez Camii’nden kaldırılarak Silivri Yeni Mezarlığı’na defnedilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

