Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'ın acı günü!
Merhum sanatçı Volkan Konak’ın eşi Selma Konak, 2025 yılının son günlerinde bir büyük acıyla daha sarsıldı.
Geçtiğimiz Mart ayında eşini kaybeden Selma Konak, bu kez anne acısıyla yıkıldı. Konak’ın annesi Nahide Kara hayatını kaybetti.
Yıldız Tilbe'ye açılan davada karar çıktı
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Selma Konak, annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Konak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Çok kıymetli anneciğim Nahide Kara'yı bugün kaybettik. Cenazesi yarın (31.12.2025) Küçükköy Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Silivri Yeni Mezarlığına defnedilecektir. Sevenlerimize duyurulur."
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay gerçeği açıkladı: Kızının teklifini neden reddetti?
CENAZE PROGRAMI
Nahide Kara'nın cenazesi, 2025 yılının son günü olan 31 Aralık Çarşamba günü öğle namazını müteakip İstanbul Küçükköy Merkez Camii’nden kaldırılarak Silivri Yeni Mezarlığı’na defnedilecek.