Yıldız Asyalı’nın “Darp edildim” iddiasına eşinden yanıt: 'Asıl ben...'

Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Ünlü isim, yüzünde ve boynunda oluşan morlukların fotoğraflarını “Kocam tarafından darp edildim” notuyla yayımladı. Asyalı’nın paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

42 yaşındaki Asyalı, Mayıs 2025’te iş insanı Mustafa Semih Demirci ile üçüncü kez dünyaevine girmişti. Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren oyuncunun şiddet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

İddiaların ardından sessizliğini bozan Mustafa Semih Demirci, ‘Gel Konuşalım’ programına bağlanarak eşinin açıklamalarına yanıt verdi. Demirci, iddiaları reddederek Asyalı’nın kendisine yönelik şiddet uyguladığını savundu.

Demirci açıklamasında şunları söyledi:

“Kendisi şiddete meyilli bir insan, şizofreni hastası. Bu konuyla ilgili tedavi olsun. 7/24 içen bir insan, bambaşka birine dönüşüyor. İki kere darp etti beni.”