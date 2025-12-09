Yıldız Asyalı’nın “Darp edildim” iddiasına eşinden yanıt: 'Asıl ben...'

Yıldız Asyalı’nın “Darp edildim” iddiasına eşinden yanıt: 'Asıl ben...'
Yayınlanma:
Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından eşinden şiddet gördüğünü öne sürdü. Asyalı’nın paylaştığı morluk görüntüleri gündem olurken, eşi Mustafa Semih Demirci iddiaları reddederek Asyalı’yı suçladı.

Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Ünlü isim, yüzünde ve boynunda oluşan morlukların fotoğraflarını “Kocam tarafından darp edildim” notuyla yayımladı. Asyalı’nın paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

42 yaşındaki Asyalı, Mayıs 2025’te iş insanı Mustafa Semih Demirci ile üçüncü kez dünyaevine girmişti. Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren oyuncunun şiddet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Eşinden şiddet gördüğünü açıklayan Yıldız Asyalı'nın ifadesi ortaya çıktı!Eşinden şiddet gördüğünü açıklayan Yıldız Asyalı'nın ifadesi ortaya çıktı!

Yıldız Asyalı'dan şoke eden iddia: Eşim tarafından darp edildimYıldız Asyalı'dan şoke eden iddia: Eşim tarafından darp edildim

İddiaların ardından sessizliğini bozan Mustafa Semih Demirci, ‘Gel Konuşalım’ programına bağlanarak eşinin açıklamalarına yanıt verdi. Demirci, iddiaları reddederek Asyalı’nın kendisine yönelik şiddet uyguladığını savundu.

Demirci açıklamasında şunları söyledi:

“Kendisi şiddete meyilli bir insan, şizofreni hastası. Bu konuyla ilgili tedavi olsun. 7/24 içen bir insan, bambaşka birine dönüşüyor. İki kere darp etti beni.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Magazin
Günlerce yoğun bakımda kalmıştı: Murat Cemcir taburcu oldu
Günlerce yoğun bakımda kalmıştı: Murat Cemcir taburcu oldu
Eşinden şiddet gördüğünü açıklayan Yıldız Asyalı'nın ifadesi ortaya çıktı!
Eşinden şiddet gördüğünü açıklayan Yıldız Asyalı'nın ifadesi ortaya çıktı!