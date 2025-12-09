Eşinden şiddet gördüğünü açıklayan Yıldız Asyalı'nın ifadesi ortaya çıktı!

Eşinden şiddet gördüğünü açıklayan Yıldız Asyalı'nın ifadesi ortaya çıktı!
Yayınlanma:
Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, evlendiği iş insanı Mustafa Semih Demirci'den şiddet gördüğünü açıkladı. Asyalı, jandarmaya verdiği ifadesinde Demirci tarafından kemanının ve aracının çalındığını da iddia etti.

Geçtiğimiz mayıs ayında iş insanı Mustafa Semih Demirci ile evlenen oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, eşi hakkında jandarmaya giderek hem şiddet hem de hırsızlık suçlamalarıyla şikayetçi oldu.

cf2707e8-c241-4d17-8d22-499e09c57562.webp

Gazeteci İhsan Yalçın'ın haberine göre, Asyalı, jandarmaya verdiği ifadede, evliliklerinin yaklaşık altı aydır sürdüğünü ve bu süreçte sürekli bir şiddet halinin mevcut olduğunu dile getirdi. Daha önce de şikayetçi olduğunu ve mahkemece tedbir kararı konulduğunu belirten Asyalı, eşinin kendisini darp edip bu durumu kendisinin yaptığını iddia ettiğini öne sürdü.

KEMAN, BİLGİSAYAR VE OTOMOBİLİ ÇALINDI İDDİASI

Yıldız Asyalı, 16 Kasım 2025 günü saat 19.30 sıralarında yine eşi tarafından darp edildiğini ve bu olaydan da şikayetçi olduğunu belirtti.

1765278973282-g-7-tbcr-0-xwaajafrjpeg-f-nsiqn-t-kqdp-sa-aj-h-fa-3-w.webp

Asyalı, ifadesinde eşinin kendisini darp etmesi sonrasında yaşanan hırsızlık olayını bu şekilde anlattı:

"Daha sonra Gümüşlük Mahallesi Adalar denizinde bulunan ikimizin ortak olarak kullandığımız evde ben uyuduğum esnada, eşim olan Mustafa Semih Demirci isimli şahıs eve girerek bana ait olan Aymek Marka Beyaz Renkli Bilgisayar, 1 adet Kemanımı evden almış ve 34 ... 978 plakalı aracımın anahtarını çantamdan almış, evimin önünde park halinde bulunan 34 ... 978 plakalı aracımı alarak evimin önünden götürmüş. Ben sabah uyandığımda olayı fark ettim. Çalan Mustafa Semih Demirci isimli şahıstan şikayetçi ve davacıyım."

Resmi hesabından da durumu "Kocam tarafından darp edildim" diyerek yüzündeki darp izlerinin fotoğrafıyla duyuran Asyalı’nın şikayetleri üzerine Mustafa Semih Demirci hakkındaki yasal süreç başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
Magazin
İş insanının göz kırpmasıyla başladı karakolda bitti! Türk model Büşra ve Rus Maria birbirine girdi
İş insanının göz kırpmasıyla başladı karakolda bitti! Türk model Büşra ve Rus Maria birbirine girdi
Yıldız Asyalı'dan şoke eden iddia: Eşim tarafından darp edildim
Yıldız Asyalı'dan şoke eden iddia: Eşim tarafından darp edildim