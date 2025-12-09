Hayat Bilgisi, Eyvah Babam ve Eyvah Kızım Büyüdü dizilerinde canlandırdığı rollerle üne kavuşan 42 yaşındaki Yıldız Asyalı, Mayıs 2025'te üçüncü kez dünyaevine girmişti.

Yıldız Asyalı 3. kez evlendi: Eşi bakın kim çıktı?

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, evlilik haberini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerine duyurmuştu.

''DARP EDİLDİM''

Asyalı, Instagram'dan yaptığı şoke eden paylaşımıyla eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Ünlü isim, yüzündeki ve boynundaki morlukların fotoğrafını "Kocam tarafından darp edildim" notuyla yayımladı.

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ

Sessiz sedasız evlenen çiftin neden düğün yapmadıkları merak ediliyordu.

Yıldız Asyalı, konu hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

''Kısa bir açıklama gelsin: Ailemizin büyüklerinin sağlık sorunlarından dolayı aramızda nikah yaptık. Zor süreçlerden geçen büyüklerimiz için. Sağlıklarına kavuştuklarında gereği yapılacaktır. Sevgiler''