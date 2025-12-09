Yıldız Asyalı'dan şoke eden iddia: Eşim tarafından darp edildim

Yıldız Asyalı'dan şoke eden iddia: Eşim tarafından darp edildim
Yayınlanma:
Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteriyle üne kavuşan Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci'nin kendisine şiddet uyguladığını paylaştı. Asyalı, vücudundaki morlukları paylaştı.

Hayat Bilgisi, Eyvah Babam ve Eyvah Kızım Büyüdü dizilerinde canlandırdığı rollerle üne kavuşan 42 yaşındaki Yıldız Asyalı, Mayıs 2025'te üçüncü kez dünyaevine girmişti.

Yıldız Asyalı 3. kez evlendi: Eşi bakın kim çıktı?Yıldız Asyalı 3. kez evlendi: Eşi bakın kim çıktı?

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, evlilik haberini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerine duyurmuştu.

''DARP EDİLDİM''

Asyalı, Instagram'dan yaptığı şoke eden paylaşımıyla eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Ünlü isim, yüzündeki ve boynundaki morlukların fotoğrafını "Kocam tarafından darp edildim" notuyla yayımladı.

yeni-proje-28.jpg

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ

Sessiz sedasız evlenen çiftin neden düğün yapmadıkları merak ediliyordu.

Yıldız Asyalı, konu hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

''Kısa bir açıklama gelsin: Ailemizin büyüklerinin sağlık sorunlarından dolayı aramızda nikah yaptık. Zor süreçlerden geçen büyüklerimiz için. Sağlıklarına kavuştuklarında gereği yapılacaktır. Sevgiler''

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Magazin
Fenomen Özlem Öz'den çalışanlarına rest! "Çalışmak istemeyen evi terk edebilir"
Fenomen Özlem Öz'den çalışanlarına rest! "Çalışmak istemeyen evi terk edebilir"
Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı: Rolünü başkası kaptı!
Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı: Rolünü başkası kaptı!