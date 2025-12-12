Ata Demirer'den Özge Borak açıklaması: Nedeni o değilmiş!

Ata Demirer, ‘Eyyvah Eyvah’ serisinin bitişinin eski eşi Özge Borak’la ilgisi olup olmadığını açıkladı.

Türk sinemasının çok izlenen komedi serilerinden biri olan Eyyvah Eyvah'ın neden dördüncü filmle devam etmediği yıllardır merak konusuydu. Serinin başrol oyuncusu ve senaristi Ata Demirer, yıllar sonra bu konuya dair sessizliğini bozarak, serinin bitişinin eski eşi Özge Borak ile olan ayrılığına bağlanan iddialara net bir yanıt verdi.

Serinin sona ermesinin, Müjgan karakterine hayat veren Özge Borak ile 2014 yılında sonlanan evlilikleriyle bir ilgisi olmadığını vurgulayan Demirer, söylentilere son noktayı koydu.

"ÖZGE'Yİ DEVAM FİLMİ İÇİN ÇAĞIRSAM BENİ KIRMAZ"

Ünlü komedyen yaptığı açıklamada, "Eyyvah Eyvah' serisinin 3'te bitmesinin, Özge ile ilişkimizin sona ermesiyle bir ilgisi yok. Özge'yi devam filmi için çağırsam beni kırmaz. Karakterin artık bu hayatta daha fazla bir şey yaşamasını istemedim" ifadelerini kullandı.

Demirer, seriyi sonlandırma kararının tamamen senaryo ve hikayenin doğal akışıyla ilgili olduğunu belirtti.

2012 yılında nikah masasına oturan ve serinin son iki filminde başrolü paylaşan ikili, 2014 yılında yollarını ayırmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

