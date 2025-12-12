Acil olarak hastaneye kaldırılmıştı: Ünlü oyuncudan acı haber geldi

Bir neslin hafızalarına "Jimmy Neutron" çizgi dizisindeki Sheen Estevez’in sesi olarak kazınan ünlü seslendirme sanatçısı, oyuncu ve komedyen Jeff Garcia’dan sevenlerini yasa boğan haber geldi. Uzun süredir ciddi sağlık problemleriyle mücadele eden 50 yaşındaki sanatçı hayatını kaybetti.

Garcia, son olarak şiddetli solunum güçlüğü nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların yoğun bakıma aldığı ünlü ismin durumu, iyiye gitmedi.

VEFATINI AİLESİ DUYURDU

Beyin anevrizması, inme ve zatürre gibi hastalıklarla savaştığı bilinen Garcia'nın ailesi tarafından yapılan açıklamada, sanatçının yaşam destek ünitesinden ayrıldığı ve cihazın kapatılmasından kısa bir süre sonra vefat ettiği bildirildi.

Hem komedi sahnesindeki yeteneği hem de animasyon dünyasına kattığı renkle tanınan Jeff Garcia'nın ani ölümü, hayranlarında büyük bir üzüntü yarattı.