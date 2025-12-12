Ölümden dönen Murat Cemcir ilk kez konuştu
"İşler Güçler", "Kardeş Payı" ve "Düğün Dernek" gibi projelerle tanınan ünlü oyuncu Murat Cemcir, yoğun bakımdan çıktıktan sonra ilk kez konuştu.
Geçtiğimiz haftalarda evinde olduğu sırada aniden fenalaşan Murat Cemcir acilen hastaneye kaldırılmıştı. İç kanama teşhisi konulan ünlü oyuncu, 3 gün boyunca yoğun bakımda tedavi görmüştü.
Ömer Sarıgül'ün eşinden rekor talep: 1.5 milyar TL tazminat ve aylık 3.3 milyon TL nafaka
"Ömrümün Geçmek Bilmeyen En Uzun Saatleriydi"
Geçirdiği zorlu günlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sessizliğini bozan Cemcir, şu ifadeleri kullandı:
"3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi... Başta doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve bütün hastane personeline teşekkür ediyorum...
Merhaba 2. hayat. Başta ailem ve akrabalarım olmak üzere; geçmiş olsun demek için hastaneye gelip beni hastanede ziyaret eden, telefona arayan, farklı mecralardan mesaj yazan, beni tanıyanlar ve tanıdıklar yoluyla geçmiş olsun dileklerini ileten, bana ulaşamayıp kalbi bir şekilde gönlünden bana geçmiş olsun dilekleri sevgilerini gösteren, iyileşmem için dualarını, kalbiyle iyileşmeme destek olan herkese tüm kalbimle teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum.
Evrim Akın'ın ismi programdan silindi: İddiaların ardından yerine o getirildi
"ALLAH KORUMUŞ"
Tıp elbette elinden geleni yaptı, yapacak da… Ameliyat sürecimi inanç ve dualarla başarılı geçiren Allah korumuş… Doğum günüme yoğun bakım odasında girme de sürecin en riskli kısmı oldu… Evde istirahatime devam ediyorum…"