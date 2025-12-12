Babaanne ile 2 torununu öldüren sanıktan pişkin savunma: İnkar etmiyorum

Olay, 21 Temmuz’da Zonguldak merkeze bağlı Köroğlu köyünde meydana geldi. Olaydan 1 ay önce Erdeniz Köroğlu’nun kardeşi E.K., Halil Can Köroğlu, Emirkan Köroğlu kardeşler ve bazı akrabaları tarafından köy kahvesinde darbedildi.

Babaanne ile iki torununa otomobil çarptı: Kahreden anlar kamerada

Bu nedenle 2 aile arasında husumet oluştu. Olay gecesi, yakınlarının köyde açık alandaki düğününe katılan Köroğlu kardeşler ile darbedilen E.K.’nin ağabeyi Erdeniz Köroğlu karşılaşınca, düğün dönüşü tartışma yaşandı.

BABAANNE İLE 2 TORUNUNU BIÇAKLAYIP EVE GİTTİ

Erdeniz Köroğlu, bıçakla 2 kardeşe saldırdı. O sırada torunlarını korumaya çalışan babaanne Nazmiye Köroğlu da bıçak darbeleriyle yaralandı. Erdeniz Köroğlu evine giderken, 2 kardeş ve babaanneleri yere yığıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ambulansı beklemeyen yakınları, özel araçlarıyla yaralıları yola çıkardı. Yaralılar yolda karşılaşılan sağlıkçılar tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Halil Can Köroğlu, kardeşi Emirkan ve babaanneleri Nazmiye Köroğlu, hastanede öldü. Erdeniz Köroğlu, daha sonra yakalandı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İLK DURUŞMA

Akrabalarından 3 kişiyi öldüren Erdeniz Köroğlu hakkında ‘Kasten öldürme’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması, Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada öldürülenlerin yakınları, tutuklu sanık ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmaya girmek isteyen izleyiciler, adliye binasında kuyruk oluşturdu. Polis ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bina içi ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

"İNKAR ETMİYORUM, KURTULMAK İÇİN BIÇAKLADIM"

Sanık Erdeniz Köroğlu, olayda saldırıya uğradığını ve kendisini savunmaya çalıştığını iddia ederek, "Olay anında E.K., eşime ağır küfürler etti. Halil Can ve Emirkan küfrederek geldi. Hepsi bana saldırdılar. Ben bıçakladığımı inkar etmiyorum ancak beni yere yatırıp boğmaya çalışıp saldırdılar, nefessiz kaldım, ölüyordum. Kurtulmak için bıçakladım ama kasap mıyım, cani miyim durduk yere yapayım, savunmak içindi" dedi.

12 TANIK DİNLENDİ

Ölenlerin, şikayetçi sıfatıyla davaya katılan yakınları da aralarında husumet bulunmadığını, sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi. Duruşmada ayrıca 12 kişi tanık olarak dinlendi. Tanık ifadelerine karşı söz verilen anne Fatma Köroğlu, "Erdeniz’e yaklaşınca bıçağın parladığını gördüm. ‘Sen ne yaptın’ derken bana da bıçak savurdu. Erdeniz, kendini kurtarmak istese koluna bacağına vurur, kalbinden bıçaklamış yavrumu. Bizim kimseyle husumetimiz olmadı. Kimseye hakaret, küfretmedim” ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatları, gelinen aşamada tahliye taleplerinin olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, ifadesi alınamayan tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Adliye çıkışında, sanık ring aracına alınırken, öldürülenlerin yakınları tepki gösterdi.