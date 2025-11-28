Babaanne ile iki torununa otomobil çarptı: Kahreden anlar kamerada
Yayınlanma:
Trabzon’un Araklı ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı A.D. ile torunları H.A.D. ve E.D., ağır yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Yolgören Mahallesi’nde meydana geldi.
ÜÇÜ DE KALDIRIMDA YÜRÜYORDU
Sürücüsünü öğrenilemeyen 61 AJL 575 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen A.D. ve torunları H.A.D. ile E.D.'ye çarptı.
BABAANNE İLE İKİ TORUNU AĞIR YARALANDI
Savrulan otomobil, park halindeki başka bir araca vurdu. Kazada babaanne ve torunları, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)