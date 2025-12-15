Alkollü kamyon şoförünün çarptığı motokurye hayatını kaybetti

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde yaşanan trafik kazası, 23 yaşındaki motokurye Furkan Dinçer’in hayatına mal oldu. TEM Otoyolu, Haramidere Bağlantı yolunda meydana gelen kazada, alkollü olduğu iddia edilen hafriyat kamyonu şoförü, Furkan Dinçer'in motosikletine arkadan çarptı.

Yola savrularak ağır yaralanan Dinçer, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA, MESLEKTAŞLARI ADLİYEDE

Kazanın ardından olay yerinden kaçan hafriyat kamyonu şoförü, sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceğini öğrenen çok sayıda motokurye, meslektaşlarının acısına ortak olmak ve olaya tepki göstermek amacıyla Büyükçekmece Adliyesi'ne konvoy halinde geldi. Kuryeler, hayatını kaybeden Furkan Dinçer'in babası Emin Dinçer'e destek verdi.

Baba Emin Dinçer, "Çocuğumun hiç hatası yok, yüzde yüz o kusurlu. Trafik polisleri kameraları izledi. Adam kaçmıştı, sabah yakalandı. Oğlum bir daha geri gelmeyecek. Buradaki kuryeler Furkan'ın arkadaşları, artık onlarda benim oğlum" diyerek acısını dile getirdi.

KAZA ANI VE SUÇ KAYDI DETAYLARI

Motokuryenin ölümüne neden olan feci kaza, bölgeden geçen bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun motosiklete arkadan çarpıp duraksamadan yoluna devam ettiği, motosikletin ise yolda parçalanarak sürüklendiği görülüyor.

Ailenin avukatı Furkan Erşen, şoförün durumuna dikkat çekerek, “Alkollü hafriyat kamyonu şoförü, kardeşimizi katletti. Bizi en çok yaralayan konu; kişinin daha önce 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan kaydı varmış, aranıyormuş. Birine bir şey olmadan içeriye alamıyoruz. Devletimizin bu konuda daha hassas olmasını istiyoruz. Yargılamayı takip ediyoruz, başka Furkan'lara bir şey olmaması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.