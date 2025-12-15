'Okullarda sabun yok' eleştirisine Bakan Tekin'den tepki çeken 'İzmir' yanıtı: Cemil Tugay o açıklamaya sert çıktı!

Eğitim bütçesine yönelik tartışmalar devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eleştirilerin odağında yer alıyor.

Tekin, Meclis’te yaptığı konuşmada okullardaki fiziki koşullara değinerek, “Okullarımızın tuvaletlerinde sabun var. İzmir’deki okullarda tuvaletlerde sabun var ama çeşmelerden su akmıyor, önce bunu çözün” açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ta MESEM protestosu: Yusuf Tekin görevden alınsın!

Bu açıklamaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi.

Tugay'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakan, açıklamanızı şaşkınlıkla izledik ve tüm İzmir adına bu açıklamadan dolayı büyük üzüntü duyduk. Okullarda suyun kesik olduğuna dair gerçek dışı bir bilgiyi size kimler niye verdi bilmiyoruz ama kesinlikle doğru değildir.

Kuraklık nedeniyle İzmir’de su yönetimi tedbirleri alıyoruz. Gece saatlerinde uygulanan sınırlı kesintiler, içme suyu kaynaklarını korumaya yöneliktir. Okullarımızda eğitim-öğretim saatleri içinde suya erişimle ilgili herhangi bir sorun söz konusu değildir.

Eğitim gibi hayati bir alanın, teknik gerçeklikten kopuk ifadelerle siyasi tartışma konusu yapılmasını doğru bulmuyoruz. Yerel yönetimler olarak sorumluluğumuz; suyu da eğitimi de kriz diliyle değil, ortak akıl ve kamu yararı çerçevesinde yönetmektir.

Bu arada tüm imkanlarımız ile; Okullarımızın bahçe ve binalarını düzenliyor, bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Düzenli olarak hijyen paketi, beslenme çantası ve ilk yardım çantası dağıtıyoruz. Sizi açıklamanızdaki yanlışı düzeltmeye davet ediyorum."