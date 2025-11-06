Tıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında yeni dönem

Ticaret Bakanlığının hazırladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ile bazı ürünlerin ithalatında yeni bir dönem başlıyor. Tebliğ, tıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına dair usul ve esasları düzenlemektedir.

Yapılan düzenleme uyarınca, söz konusu makinelerin ithalatında birim gümrük kıymeti belirlendi. Buna göre, makinelerin ithalatında adet başına 10,5 dolar birim gümrük kıymeti uygulanacak.

1 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Tebliğin yürürlük tarihi de belli oldu. Yeni gözetim uygulaması, yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Bu düzenleme ile iç piyasanın korunması ve ithalat süreçlerinin şeffaflaştırılması hedeflenmektedir.