Kocaeli Müftülüğünden dikkat çeken '10 Kasım' kararı

Kocaeli Müftülüğü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü nedeniyle il genelinde manevi bir anma programı düzenleyeceğini açıkladı.

Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun imzasını taşıyan resmi yazı ile ilçe müftülüklerine talimat gönderildi. Buna göre, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 12.30’da Kocaeli genelindeki bütün camilerde Mevlid-i Şerif okutulacak.

TÜM CAMİLERDE AYNI ANDA BAŞLAYACAK

Kentteki bütün camilerde gerçekleştirilecek Mevlid programlarında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna can veren şehitler ve ebediyete uğurlanan gaziler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak ve dualar okunacak.

Bu özel program, 10 Kasım’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna duyulan minnetin manevi atmosferde dile getirileceği bir buluşma olacak ve Kocaeli’deki camilerde aynı anda başlayacak.