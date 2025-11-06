Kocaeli Müftülüğünden dikkat çeken '10 Kasım' kararı

Kocaeli Müftülüğünden dikkat çeken '10 Kasım' kararı
Yayınlanma:
Kocaeli Müftülüğü, Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yılı dolayısıyla anlamlı bir karara imza attı. Müftülük, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 12.30’da Kocaeli genelindeki tüm camilerde Atatürk, şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu.

Kocaeli Müftülüğü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü nedeniyle il genelinde manevi bir anma programı düzenleyeceğini açıkladı.

Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun imzasını taşıyan resmi yazı ile ilçe müftülüklerine talimat gönderildi. Buna göre, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 12.30’da Kocaeli genelindeki bütün camilerde Mevlid-i Şerif okutulacak.

Meteorolojiden kent kent gök gürültülü sağanak uyarısıMeteorolojiden kent kent gök gürültülü sağanak uyarısı

TÜM CAMİLERDE AYNI ANDA BAŞLAYACAK

Kentteki bütün camilerde gerçekleştirilecek Mevlid programlarında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna can veren şehitler ve ebediyete uğurlanan gaziler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak ve dualar okunacak.

Bu özel program, 10 Kasım’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna duyulan minnetin manevi atmosferde dile getirileceği bir buluşma olacak ve Kocaeli’deki camilerde aynı anda başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Türkiye
Putin'den Batı'yı alarma geçirecek talimat
Putin'den Batı'yı alarma geçirecek talimat
Beyin nasıl yıkanır?
Beyin nasıl yıkanır?