Varlık Barışı teklifi Meclis'e sunuldu

Ekonomi yönetiminin devreye almak için kolları sıvadığı Varlık Barışı ile ilgili kritik adım atıldı. Varlık Barışı uygulamasını da kapsayan teklif Meclis'e sunuldu. 8. kez devreye alınacak olan uygulama, kara para aklanmasına olanak sağladığı yönünde eleştiriler alıyor.

İktidar ekonomik darboğazı aşmak için bir kez daha 'Varlık Barışı' formülüne sarıldı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından kamuoyuna duyurulan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına resmen sunulan yeni kanun teklifi, geniş kapsamlı mali düzenlemeleri içeriyor.

Paketin en dikkat çeken maddesi ise daha önce defalarca uygulanan "Varlık Barışı" düzenlemesinin yeniden hayata geçirilmesi oldu.

SİSTEME GİRİŞİN ÖNÜ AÇILIYOR

Hazırlanan yasa teklifiyle birlikte, yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilerek kayıt altına alınması amaçlanıyor.

Aynı zamanda yurt içinde bulunan ancak işletme kayıtlarında yer almayan varlıkların da sisteme dahil edilmesi için yasal zemin hazırlanıyor. Bu süreçte teknik detaylar ve başvuru süreleri, teklifin yasalaşma aşamasındaki alt maddeleriyle netleşecek.

MALİ DÜZENLEMELERDE YENİ ADIMLAR

Sunulan teklif sadece Varlık Barışı ile sınırlı kalmıyor. Abdullah Güler’in açıklamalarına göre, ekonomi yönetiminin ihtiyaç duyduğu çeşitli mali güncellemeler ve vergi uygulamalarına dair teknik maddeler de paket içerisinde yer alıyor. Teklifin kısa süre içinde ilgili komisyonlarda görüşülerek Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Varlık Barışı kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor. Uygulamanın bugüne kadarki tabloda, kara para aklama, uyuşturucu baronlarına alan açmak gibi bir çok olumsuz sonuç yarattığı eleştirileri yükseliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Nisan 2026’daki konuşmasında, bu uygulamanın suç şebekelerine yasal zemin hazırladığını şu sözlerle eleştirmişti:

“Varlık Barışı sayın Erdoğan’ın icadı; ya başbakan iken, ya yönetimde, cumhurbaşkanı iken. 2008, 2013, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022. Ne kadar geldi? Bilinmez. Kim getirdi? Bilinmez. Bir tek şey söylüyor; ‘Nasıl kazandığının önemi yok. Nereden elde ettiğinin önemi yok. Yeter ki parayı getir.’ Bu paralar geliyor. Sonra ne oluyor? Yedi kez çıkan Varlık Barışı’ndan sonra? Uyuşturucu Baronu Çetin Gören, Varlık Barışı’ndan yararlanmış. 2020’de Bataklık Operasyonu’ndan tutuklanmış. Ya da Uyuşturucu Baronu Nenad Petrak, Varlık Barışı’ndan yararlanmış 2023’te. Bunun için bir kez daha Türkiye’ye bu kirli parayı ve Türkiye’nin başını derde sokacak bu parayı getirmeyin.”

VARLIK BARIŞININ ‘GURUR’ TABLOSU!

Varlık Barışı'nın kara para aklama mekanizmasına dönüştüğünün en somut örneği ise Çetin Gören vakası oldu. Brezilya ve Hollanda’da uyuşturucu ticareti nedeniyle hapis yatan ve kırmızı bültenle aranan Gören, Türkiye’nin ilan ettiği Varlık Barışı sayesinde servetini ülkeye getirerek yasal sisteme dahil etti.

2016’da parasını aklayan Gören’e, 2018 yılında Elazığ Valiliği tarafından iki ayrı silah ruhsatı verildi. 2020’de "Bataklık" operasyonuyla tutuklanan Gören, 2022’de Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında beraat ederek tahliye edilmişti.

Ancak son gelişme skandalın boyutunu büyüttü: İspanya Donanması'nın Akdeniz’de yakaladığı 10 ton kokainin sahibinin yine Çetin Gören olduğu ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise 'Kara para’ konusunda en üst düzeyde önlemlerin alındığını savundu. Şimşek, öngörülen uygulamada, başta Mali Eylem Görev Gücü (FATF) olmak üzere uluslararası kuruluşlarca belirlenen standartlara uyum sağlandığını kaydetti.

Ancak Şimşek’in bu düzenlemeyi bir gereklilik gibi sunmasına karşın, muhalefet ve kamuoyu geçmişteki acı tecrübelere işaret ediyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

