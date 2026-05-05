Denizin ortasında bir enerji fabrikası: Çin, dünyanın en büyük deniz rüzgar türbinini hizmete soktu

Denizin ortasında bir enerji fabrikası: Çin, dünyanın en büyük deniz rüzgar türbinini hizmete soktu
Yayınlanma:
Tek bir türbin, koca bir şehre ışık olabilir mi? Çin’in son hamlesi bu sorunun cevabını 'evet' olarak veriyor. Dünyanın en büyük yüzer enerji santrali olarak göreve başlayan bu mühendislik harikası, yılda tam 24.000 hanenin tüm elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak kapasitede.

Kıyıdan 70 kilometre uzakta, rüzgarın en sert estiği derin sularda rekor kıran bir verimlilikle çalışan bu yüzer dev, yenilenebilir enerjide yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Çin, dünyanın en büyük yüzer rüzgar türbinini devreye aldı: 252 metre çapındaki rotor, yılda 44,65 milyon kWh elektrik üreterek 24.000 haneye elektrik sağlayabiliyor.

DENİZLERİN YENİ HAKİMİ DEVREYE GİRDİ!

Üç Boğaz pilot santrali, 2 Mayıs'ta Guangdong eyaletinin Yangjiang kıyılarından yaklaşık 70 kilometre açıkta bulunan sularda faaliyete geçti. 16 MW'lık proje, Çin Üç Boğaz Şirketi tarafından hayata geçiriliyor.

fdd081f3-0ea0-4686-80e9-d5ccda81d7ac-1456x818.jpg

Deniz tabanına sabitlenen geleneksel açık deniz rüzgar türbinlerinin aksine, yeni türbin yarı batık yüzer bir platform üzerine monte edilmiştir.

Bu tasarım, rüzgarların genellikle daha güçlü ve istikrarlı olduğu, kalıcı desteklerin kurulmasının ise imkansız veya çok zor olduğu derin sularda rüzgar enerjisinin kullanımına olanak tanır.

YEDİ FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE TEK BİR PERVANE!

ocean-x-floating-wind-platform.webp

Türbinin kanat ucu yüksekliği 270 metreyi aşmaktadır ve rotor çapı yaklaşık 252 metredir. Kanat açıklığı (türbinin hareketli parçasının çalışma sırasında geçtiği alan) yedi futbol sahasına eşdeğerdir.

80,8 metre uzunluğunda ve 91 metre genişliğindeki platform, yaklaşık 24.100 ton ağırlığında olup, dokuz adet özel çapa, polyester halatlar ve çapa zincirleri ile yerinde tutulmaktadır.

Proje mühendisleri, kurulumda Çin'de ilk kez kullanılan birkaç yeni teknik çözümün yer aldığını iddia ediyor: dinamik bir izleme sistemi, aktif bir balast sistemi, yeni bir bağlama sistemi ve 66 kV kablolar.

Tieshan Limanı'nda tamamen monte edildikten sonra, türbin Qiongzhou Boğazı üzerinden kurulum yerine çekildi. Faaliyete geçtiğinde, türbin yılda yaklaşık 44,65 milyon kWh elektrik üretecek ve bu da yaklaşık 24.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Ekonomi
185 metre yüksekte! Evliya Çelebi'nin anlata anlata bitiremediği kale ziyarete açılıyor
185 metre yüksekte! Evliya Çelebi'nin anlata anlata bitiremediği kale ziyarete açılıyor
Memur ve emeklisine ara zam gelecek mi? AKP'den yanıt geldi
Memur ve emeklisine ara zam gelecek mi? AKP'den yanıt geldi