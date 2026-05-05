Denizin ortasında bir enerji fabrikası: Çin, dünyanın en büyük deniz rüzgar türbinini hizmete soktu

Kıyıdan 70 kilometre uzakta, rüzgarın en sert estiği derin sularda rekor kıran bir verimlilikle çalışan bu yüzer dev, yenilenebilir enerjide yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Çin, dünyanın en büyük yüzer rüzgar türbinini devreye aldı: 252 metre çapındaki rotor, yılda 44,65 milyon kWh elektrik üreterek 24.000 haneye elektrik sağlayabiliyor.

DENİZLERİN YENİ HAKİMİ DEVREYE GİRDİ!

Üç Boğaz pilot santrali, 2 Mayıs'ta Guangdong eyaletinin Yangjiang kıyılarından yaklaşık 70 kilometre açıkta bulunan sularda faaliyete geçti. 16 MW'lık proje, Çin Üç Boğaz Şirketi tarafından hayata geçiriliyor.

Deniz tabanına sabitlenen geleneksel açık deniz rüzgar türbinlerinin aksine, yeni türbin yarı batık yüzer bir platform üzerine monte edilmiştir.

Bu tasarım, rüzgarların genellikle daha güçlü ve istikrarlı olduğu, kalıcı desteklerin kurulmasının ise imkansız veya çok zor olduğu derin sularda rüzgar enerjisinin kullanımına olanak tanır.

YEDİ FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE TEK BİR PERVANE!

Türbinin kanat ucu yüksekliği 270 metreyi aşmaktadır ve rotor çapı yaklaşık 252 metredir. Kanat açıklığı (türbinin hareketli parçasının çalışma sırasında geçtiği alan) yedi futbol sahasına eşdeğerdir.

80,8 metre uzunluğunda ve 91 metre genişliğindeki platform, yaklaşık 24.100 ton ağırlığında olup, dokuz adet özel çapa, polyester halatlar ve çapa zincirleri ile yerinde tutulmaktadır.

Proje mühendisleri, kurulumda Çin'de ilk kez kullanılan birkaç yeni teknik çözümün yer aldığını iddia ediyor: dinamik bir izleme sistemi, aktif bir balast sistemi, yeni bir bağlama sistemi ve 66 kV kablolar.

Tieshan Limanı'nda tamamen monte edildikten sonra, türbin Qiongzhou Boğazı üzerinden kurulum yerine çekildi. Faaliyete geçtiğinde, türbin yılda yaklaşık 44,65 milyon kWh elektrik üretecek ve bu da yaklaşık 24.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek.