'Hobi bahçesi' tartışmasında bakan noktayı koydu

Tarım arazilerinin “hobi bahçesi” adı altında betonlaşmasına dair tartışma sürerken kendi içerisinde bu konuda çatışma yaşayan iktidarın alacağı karar merak ediliyordu. Konuya ilişkin konuşan Bakan Yumaklı, "“Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır” dedi.

Tarım arazilerinin parsel parsel bölünerek üzerine konulan konteyner, prefabrik ve betonarme yapılarla "hobi bahçesi" adı altında pazarlanmasına karşı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

YASAL STATÜ TANINMAYACAK

Bakan Yumaklı, bu alanlar için yasal bir statü tanınmayacağını belirterek, “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır” ifadesini kullandı.

Bu açıklama, bir süredir siyasi hesaplarla rafa kaldırılan yasal düzenlemeyi yeniden gündemin tepesine taşıdı.

MEVZUAT NET: TARLAYA KONTEYNER KOYMAK BİLE SUÇ

3194 sayılı İmar Kanunu ve mevcut tarım mevzuatına göre tarım arazilerinin statüsü üzerinde herhangi bir tartışma payı bırakmıyor:

" Tarım arazileri kesinlikle bölünemez ve yapılaşma amacıyla kullanılamaz.

Resmi izin alınmadan inşa edilen betonarme, prefabrik veya konteyner fark etmeksizin tüm yapılar "kaçak" statüsündedir.

Belediyeler ile İl Özel İdareleri (İÖİ) bu yapılar hakkında yıkım kararı alma yetkisine sahiptir.

Bu yapıları inşa edenlere ağır idari para cezaları kesilebildiği gibi, suçun niteliğine göre hapis cezasına varan adli yaptırımlar da uygulanabilir."

AKP'NİN “OY” FRENİ: TASLAK NEDEN BEKLETİLİYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) denetimleri sıkılaştırırken, AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) içerisinde hazırlanan kanun teklifinin neden Meclis’e gelmediği de netleşti. Hazırlanan ilk taslak şu sert önlemleri içeriyordu:

"Hobi bahçesi" ismiyle yapılan tüm satış ve pazarlama faaliyetlerinin tamamen yasaklanması,

Arsa kooperatiflerinin tarım arazisi satın almasının engellenmesi,

Kaçak yapıların hızla yıkılması ve tarım arazilerinin hisselendirilerek fiilen bölünmesinin önlenmesi,

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

