AKP'de hobi bahçeleri krizi sürüyor: Tartışmanın odağındaki villalar görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hobi bahçelerine yönelik düzenlemesi, AKP içinde tartışmayı da beraberinde getirdi. Tartışmanın odağında Ankara’nın Akyurt ilçesinde “hobi bahçesi” statüsünde yapılmış lüks villalar var.

VİLLALARIN DEĞERİ ON MİLYONLARA ULAŞIYOR

Ankara’ya 30 kilometre uzaklıktaki Akyurt ilçesinin birçok noktasında, hobi bahçesi görünümü altında inşa edilmiş villalar bulunuyor. Sözcü'ye göre Bu yapıların 7 ila 10 milyon lira arasında satıldığı, aylık kira bedellerinin ise 50-70 bin liraya ulaştığı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hobi bahçelerinin yıkılması gerektiğini savunurken, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek buna karşı çıktı. AKP MKYK’sında yaşananlar kulislerde şöyle anlatılıyor:

Bakan Yumaklı’nın, “Doğru konuşmuyorsun Osman, ben de pazara gidiyorum, vatandaşlar hobi bahçelerinden şikayetçi” dediği, “Konuşturmayın beni... Akyurt’a neredeyse yerleşmişler. O yüzden bu kadar çabalıyor” ifadelerini kullandığı iddia edildi. Osman Gökçek ise “Bu evleri yıkarsak vatandaş bize oy vermez” diyerek savunma yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL GÜNDEME GETİRMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sakarya mitinginde yaptığı konuşmada konuyu gündeme taşıyarak şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Akyurt’ta Melih Gökçek ve zengin arkadaşlarının hobi bahçesi gibi görünen villaları var. Erdoğan hobi bahçelerini veto ediyor, Melih’in villalarını kurtarıyor. Yazıklar olsun."

ERDOĞAN’DAN KOMİSYON TALİMATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bu tartışmalar üzerine konuyu araştırmak üzere dört kişilik bir komisyon kurulmasını istediği öğrenildi. Osman Gökçek’in itirazının ardından düzenleme Erdoğan’ın talimatıyla askıya alınmıştı. Gökçek, itirazına gerekçe olarak vatandaşların tepkisini göstermişti. CHP lideri Özel ise asıl nedenin Gökçek ailesinin villalarını korumak olduğunu iddia ediyor.