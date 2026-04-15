Osman Gökçek'in Erdoğan'ı uyardığı teklifin detayları ortaya çıktı

Osman Gökçek'in MKYK toplantısında "oy kaybederiz" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardığı AKP'nin hobi bahçesi teklifinin detayları ortaya çıktı. Tarım arazilerine yönelik düzenlemeleri içeren teklifle hobi bahçeleri ile kaçak yapılaşma kapsamındaki villalar birbirinden ayrılacak, yıkım dahil olmak üzere ağır cezalar buna göre verilecek. İşte tartışmaların odağındaki teklife ilişkin detaylar...

AKP MKYK toplantısında hobi bahçelerinin yıkımı ve artırılan cezalarla ilgili tartışmalar yaşandığı ortaya çıkmış AKP'li Şamil Tayyar Osman Gökçek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki konuşmayı paylaşmıştı. Hobi bahçelerine yönelik yıkım kararının seçmen nezdinde büyük tepki toplayacağını belirten Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğrudan “Oy kaybederiz” uyarısında bulunmuştu.

Bu uyarının ardından Erdoğan'ın düzenlemenin yeniden incelenmesi talimatını vererek süreci durdurduğu konuşulurken tartışma yaratan düzenlemenin detayları ortaya çıktı.

TRT'nin AKP kaynaklarından edindiği bilgilere göre, üzerinde çalışılan yasal düzenlemede temel kriter "kullanım amacı" olacak.

akpnin-hobi-bahcesi-teklifi-belli-oldu-osman-gokcekin-erdogani-uyardigi-teklifin-detaylari-ortaya-cikti-3.jpg

Tarım arazileri üzerine inşa edilen havuzlu villalar, ticari yapılar ve lüks konut projeleri kaçak yapılaşma kapsamında değerlendirilecek.

akpnin-hobi-bahcesi-teklifi-belli-oldu-osman-gokcekin-erdogani-uyardigi-teklifin-detaylari-ortaya-cikti-5.jpg

Buna karşın, hobi bahçesini yalnızca tarımsal amaçla kullanan vatandaşlar için bir yaptırım uygulanması beklenmiyor.

akpnin-hobi-bahcesi-teklifi-belli-oldu-osman-gokcekin-erdogani-uyardigi-teklifin-detaylari-ortaya-cikti-2.jpg

Düzenleme ile gerçek hobi bahçesi sahiplerine izin başvurusu yapma imkânı tanınması, ancak suistimal edilen alanlarda yıkım dahil ağır yaptırımların devreye alınması planlanıyor.

BAKANLIKLARDAN 3'LÜ DENETİM

Düzenlemenin sahadaki uygulamasını yürütmek üzere İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan oluşan üçlü bir komisyon kuruldu. Bu komisyon, özellikle büyükşehirlerin çevresindeki tarım alanlarını titizlikle inceleyerek tarımsal faaliyet dışı yapılaşmaları belirleyecek.

Ticari amaçlı hobi bahçesi kuranlara ve sulama yöntemlerini suistimal edenlere yönelik cezai işlemlerin artırılması hedeflenirken, sistemin "suistimali önleme" odaklı çalışacağı vurgulanıyor.

HOBİ BAHÇELERİ SONRASI GÖZLER AİDATLARDA

CNN'in haberine göre; düzenlemenin yasama takvimi de netleşmeye başladı. Meclis gündemine gelmesi beklenen hobi bahçelerine ilişkin kanun teklifinin ardından, kamuoyunun merakla beklediği site aidatlarına yönelik düzenlemenin görüşülmesi planlanıyor.

akpnin-hobi-bahcesi-teklifi-belli-oldu-osman-gokcekin-erdogani-uyardigi-teklifin-detaylari-ortaya-cikti-4.jpg

Mayıs ayında yapılması öngörülen aidat güncellemeleri öncesinde, bu konudaki teklifin yasalaştırılması hedefleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

