AKP MKYK toplantısında hobi bahçelerinin yıkımı ve artırılan cezalarla ilgili tartışmalar yaşandığı ortaya çıkmış AKP'li Şamil Tayyar Osman Gökçek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki konuşmayı paylaşmıştı. Hobi bahçelerine yönelik yıkım kararının seçmen nezdinde büyük tepki toplayacağını belirten Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğrudan “Oy kaybederiz” uyarısında bulunmuştu.

Bu uyarının ardından Erdoğan'ın düzenlemenin yeniden incelenmesi talimatını vererek süreci durdurduğu konuşulurken tartışma yaratan düzenlemenin detayları ortaya çıktı.

OSMAN GÖKÇEK'İN ERDOĞAN'I UYARDIĞI TEKLİFİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

TRT'nin AKP kaynaklarından edindiği bilgilere göre, üzerinde çalışılan yasal düzenlemede temel kriter "kullanım amacı" olacak.

Tarım arazileri üzerine inşa edilen havuzlu villalar, ticari yapılar ve lüks konut projeleri kaçak yapılaşma kapsamında değerlendirilecek.

Buna karşın, hobi bahçesini yalnızca tarımsal amaçla kullanan vatandaşlar için bir yaptırım uygulanması beklenmiyor.

Düzenleme ile gerçek hobi bahçesi sahiplerine izin başvurusu yapma imkânı tanınması, ancak suistimal edilen alanlarda yıkım dahil ağır yaptırımların devreye alınması planlanıyor.

BAKANLIKLARDAN 3'LÜ DENETİM

Düzenlemenin sahadaki uygulamasını yürütmek üzere İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan oluşan üçlü bir komisyon kuruldu. Bu komisyon, özellikle büyükşehirlerin çevresindeki tarım alanlarını titizlikle inceleyerek tarımsal faaliyet dışı yapılaşmaları belirleyecek.

Ticari amaçlı hobi bahçesi kuranlara ve sulama yöntemlerini suistimal edenlere yönelik cezai işlemlerin artırılması hedeflenirken, sistemin "suistimali önleme" odaklı çalışacağı vurgulanıyor.

HOBİ BAHÇELERİ SONRASI GÖZLER AİDATLARDA

CNN'in haberine göre; düzenlemenin yasama takvimi de netleşmeye başladı. Meclis gündemine gelmesi beklenen hobi bahçelerine ilişkin kanun teklifinin ardından, kamuoyunun merakla beklediği site aidatlarına yönelik düzenlemenin görüşülmesi planlanıyor.

Mayıs ayında yapılması öngörülen aidat güncellemeleri öncesinde, bu konudaki teklifin yasalaştırılması hedefleniyor.