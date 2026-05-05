Fabrika düğmeye bastı: Elektrikli otomobillerden vazgeçti V6 benzinli motorlara geri döndü

﻿Japon bir otomobil üreticisinin ABD'deki fabrikası, ikonik V6 motorlarını üretim hattına geri getirerek piyasa koşullarına ve müşteri talebine daha fazla uyum sağlıyor.

Nissan'ın Mississippi, Canton'daki fabrikası bir geçiş aşamasında ; şirket orada iki yeni elektrikli otomobil üretmeyi planlasa da, ilgi odağı bir kez daha içten yanmalı motorlu otomobillere kayıyor.

Uluslararası medya raporlarına göre, Japon marka 30 Nisan'da tedarikçilerine, markanın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki elektrikli otomobil üretim merkezi olarak hizmet veren 426 milyar avroluk (500 milyar ABD doları) tesiste elektrikli araç üretilmeyeceğini bildirdi.

Bu durum daha sonra bir Nissan sözcüsü tarafından da doğrulandı ve sözcü , yeni stratejinin "piyasa koşulları ve müşteri talebiyle daha uyumlu" olduğunu belirtti.

İki elektrikli modelin yerine, SUV'lardan pick-up'lara kadar çeşitli modeller üretilecek. Şimdilik sadece Nissan Xterra hakkında bilgi doğrulandı; bu model 2028'de tamamen yeni bir platformla ve ağırlıklı olarak 3.8 litrelik V6 motorla piyasaya sürülecek.

Ayrıca, yenilenmiş bir Nissan Frontier'ın (Navara'nın Amerikan versiyonu) ve üç sıra koltuklu büyük bir SUV'nin üretilmesi bekleniyor. Bu platformun, on yılın sonuna kadar piyasaya sürülecek en az iki SUV veya minibüsü daha desteklemesi öngörülüyor.

Nissan, özellikle motorlar olmak üzere çoğu bileşeni paylaşarak, maliyetleri düşürmeyi ve verimliliği artırmayı hedefliyor . Bu sayede, müşterilerinin gerçekten istediklerini sunmaya devam ederken, Amerika'da da rekabetçi kalmayı amaçlıyor .

