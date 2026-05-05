Mahfi Eğilmez 29 yıl sonra istifasının nedenini açıkladı

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, kendi internet sitesinde yayımladığı "Bir istifa öyküsü" başlıklı yazısında, 17 Temmuz 1997’de devraldığı ve 4 Aralık 1997’de bıraktığı görev süresince yaşadığı kırılma noktalarını paylaştı.

Eğilmez, göreve geldiği gün "Baskı olursa giderim" diyerek dönemin hükümetine verdiği bağımsızlık mesajının arkasında durduğunu belirtti.

"KOLTUĞA YARIN KALKACAKMIŞ GİBİ OTURUYORUM"

Prof. Dr. Mehmet Kaytaz’dan görevi devraldığı gün basın mensuplarının karşısına geçen Eğilmez, siyasi baskılara boyun eğmeyeceğinin altını çizmişti. Göreve "kaçamadığı için" geldiğini ifade eden Eğilmez, Hazine Müsteşarlığı (Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birleşti) koltuğuna her an bırakabilecekmiş gibi oturduğunu belirterek, esneklik sınırının zorlanması durumunda istifa edeceğini açıkça deklare ettiğini o dönem yazılmış bir haber üzerinden aktardı.

HAZİNE YÖNETİMİNE ALTIN KURALLAR: "ENKAZ DEVRALDIK" DEMEYİN!

Mahfi Eğilmez, yayımladığı "Hazine" isimli kitabında, kurumu yönetecek kadrolara yönelik hayati önerilerde bulunduğuna yazısında yer verdi:

Eğilmez'in o dönem sunduğu teknik tavsiyeler şöyle:

Siyasi Baskıya Direniş: Hatalı emirlere karşı üstlere direnilebilmeli ve gerektiğinde istifa göze alınmalıdır.

Günü Kurtarma Maliyeti: Hazine yönetiminde bir günü kurtarmaya çalışmanın bedeli, genellikle en az iki günü kaybetmek olur.

Eleştiriye Açık Olma: Uluslararası kuruluşların aleyhteki raporlarına sert yanıtlar vermek yerine, bu raporlardan ders çıkarılmalıdır.

Geleneklere Saygı: Hazine’de gelenekler bazı durumlarda yasalardan daha kritiktir, kurumun hafızası korunmalıdır.

Kamu Parası Riski: Devlet hazinesinin banka hizmetlerinden farklı olduğu unutulmamalı, kamu kaynağı kullanılırken riskler defalarca hesaplanmalıdır.

REFORMLAR NEDEN ENGELLENDİ? İSTİFAYA GİDEN YOL

Görev süresi boyunca Merkez Bankası Başkanı ile protokol imzalayarak Hazine’nin piyasa altı faizle düşük maliyetli "kısa vadeli avans" kullanmasını engelleyen Eğilmez, para politikasının özerkleşmesi adına önemli bir adım attığını yazdı.

Ancak hükümetin yasal düzenlemeler konusundaki sözlerini tutmaması üzerine 4 Aralık 1997’de istifasını sundu.

Eğilmez reddedilen yapısal reform önerilerini sıraladı:

Stratejik Teşvikler: Teşviklerin bölgesel ve sektörel olmaktan çıkarılıp, küresel ölçekte marka olabilecek ürünlere yönlendirilmesi.

Kayıt Dışıyla Mücadele: Servet beyanı uygulamasının geri getirilerek kayıt dışı ekonominin önlenmesi.

Mali Kural: Bütçe açığından daha fazla borçlanmayı engelleyecek yasal bir sınırlama getirilmesi.

Fonların Tasfiyesi: Bütçe dışı tüm fonların kapatılarak Hazine Müsteşarlığı (HM) kontrolüne devredilmesi.

Eğilmez, bugünkü tabloda liyakat esasına dönüş, eğitim kalitesinin artırılması ve yargı bağımsızlığı gibi sorunların da eklendiğini belirterek, durumun o günden bu yana iyiye gitmediği mesajını verdi.