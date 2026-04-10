Erdoğan'ı 'Oy kaybederiz' diyerek Osman Gökçek durdurmuş: Şamil Tayyar AKP toplantısını sızdırdı

Yeni Trafik Kanunu kapsamında uygulamaya alınan ve alınacak ağır cezaların ardından hobi bahçelerine ilişkin düzenleme de tartışmalara neden oldu. İki düzenleme de AKP MKYK'nın gündemine girerken AKP'li Şamil Tayyar, toplantıda konuşulanları paylaştı. Tayyar'ın aktardığına göre, hobi bahçesi düzenlemesinde Erdoğan'ı 'Oy kaybederiz' diyerek Osman Gökçek durdurmuş ve yeni çalışma talimatını vermiş.

AKP içinde kargaşaya neden olan kamuoyunda bilinen adıyla hobi bahçesi düzenlemesi tarım arazilerine yapılan ev, bungalov ve tiny house gibi yapıların yıkılmasını öngörürken sahiplerine kesilecek cezaların da 250 kata kadar artmasına neden olacak. Daha Meclis komisyonundan geçmeden vatandaşın da tepki göstermesine neden olan düzenleme, AKP içindeki oy kaygılarını tetikledi.

Düzenlemeye karşı çıkan AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yapılan toplantının ardından konuyu bu kez de AKP MKYK'nın gündemine getirdi.

ERDOĞAN'I 'OY KAYBEDERİZ' DİYEREK OSMAN GÖKÇEK DURDURMUŞ

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, kamuoyunda geniş çaplı tartışmalara ve tepkilere yol açan iki önemli düzenleme masaya yatırıldı. Yeni Trafik Kanunu ile getirilen yüksek cezalar ve hobi bahçelerinin yıkımına ilişkin yasal süreçlerin toplumdaki yansımaları toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu.

AKP’li Şamil Tayyar, basına kapalı gerçekleştirilen bu toplantıda konuşulan kritik detayları kamuoyuyla paylaştı.

Tayyar'ın paylaştığı bilgilere göre, hobi bahçeleriyle ilgili yıkım kararları ve bu yöndeki kararlı tutum görüşüldüğü sırada Osman Gökçek araya girerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uyarıda bulundu.

Gökçek'in, hobi bahçelerinin yıkılmasının seçmen nezdinde büyük bir kırılma yaratacağını savunarak, "Oy kaybederiz" dediği öne sürüldü. Vatandaşların bu konudaki hassasiyetini ve yükselen tepkileri dile getiren Gökçek’in müdahalesi sonrasında, Erdoğan’ın hobi bahçeleriyle ilgili mevcut düzenlemenin yeniden incelenmesi ve üzerinde çalışılması için yeni bir talimat verdiği bildirildi.

Toplantıda ayrıca, trafik cezalarındaki sert artışların da vatandaşın gündeminde olduğu ve bu durumun seçmen hesabı üzerinden parti yönetiminde değerlendirildiği ifade edildi.

ŞAMİL TAYYAR AKP TOPLANTISINI SIZDIRDI

Şamil Tayyar, AKP'nin toplantısında konuşulanları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu şekilde aktardı:

"Bir süredir iki önemli tartışma konumuz vardı:

1- Kamuoyunda hobi bahçeleri diye bilinen ama 7 milyon civarında kişiyi yakından ilgilendiren imarsız küçük ölçekli bahçeli evlerin yıkılıp yıkılmayacağı.

2 - Yeni Trafik Kanunu ile getirilen ağır ceza ve uygulamalar.

Duydum ki Cumhurbaşkanımız iki soruna da el atmış ve yeni düzenleme yapılmasını istemiş.

Önce ilkinden başlayım.

AK Parti’nin bugünkü MKYK toplantısında hobi bahçeleri mevzuunu Ankara Milletvekili Osman Gökçek gündeme getirmiş.

Gökçek, mevcut yönetmeliğin uygulanması halinde binlerce kişinin mağdur olacağını belirterek, siyaseten ağır bedel ödeneceğini söylemiş.

Tarım Bakanı da yönetmelik hakkında bilgi vermiş.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız, Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Çevre Bakanı Murat Kurum, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bir araya gelerek yeni bir hazırlık yapmasını istemiş,

İkinci mevzuya gelince.

Konu MYK toplantısında ele alınmış, kamuoyundaki tepkiler değerlendirilmiş.

Cumhurbaşkanımız, sonrasında İçişleri Bakanlığının yeni bir çalışma yapmasını istemiş.

Doğrusunu yapmış."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

