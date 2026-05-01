Nakliyat-İş Sendikası 1 Mayıs’ta Taksim'e yürüdü

Yayınlanma:
Nakliyat-İş Sendikası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Saraçhane’de Bozdoğan Kemeri çevresinde yaptığı açıklamada uluslararası dayanışma mesajları verirken, “Taksim 1 Mayıs alanıdır” vurgusunu yineledi. Etkinlikte işçi sınıfı mücadelesi ve küresel emek dayanışmasına dikkat çekildi. Sendika daha sonra Taksim Meydanı'na yürüdü.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Nakliyat-İş Sendikası üyeleriyle birlikte İstanbul Saraçhane’de, Bozdoğan Kemeri çevresinde bir araya gelerek açıklama yaptı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte sendika temsilcileri, uluslararası dayanışma, işçi sınıfı mücadelesi ve politik mesajlar içeren açıklamalarda bulundu.

TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR

Etkinlikte sosyal medyada paylaşılan mesajlarda; İran, Küba ve Filistin’e ilişkin dayanışma ifadeleri yer aldı. Ayrıca “Taksim 1 Mayıs Alanıdır” vurgusu yapılarak 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması gerektiği yönünde talepler dile getirildi.

Toplantıda ayrıca Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) tarafından hazırlanan bir bildiri de FedEx Express işyeri temsilcisi Emrah Gök tarafından okundu.

NAKLİYAT İŞ SENDİKASI TAKSİM'DE

Sendika açıklamasında, 1 Mayıs’ın işçi sınıfı için uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğu vurgulanarak alanlarda olma çağrısı yinelendi. Sendikanın daha sonra Takim'e yürüyerek çelenk bıraktığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

