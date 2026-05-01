Rabia Naz'ın ölümündeki kritik delili babası açıkladı: Önemli gelişmeler bekliyoruz

Yayınlanma:
Giresun'un Eynesil ilçesinde 8 yıl önce meydana gelen ve "yüksekten düşme" gerekçesiyle takipsizlik kararı verilen Rabia Naz Vatan davasında, Adli Tıp doktorunun ifadeleriyle gün yüzüne çıkan kritik delili baba Şaban Vatan açıkladı. Yeni bulgularla delil karartma iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Vatan, "Önemli gelişmeler bekliyoruz" dedi.

Giresun'da 2018 yılında evinin önünde yaralı bulunup vefat eden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, savcılıktan teslim aldığı dijital verilerde kızının okul çantasının olaydan saatler sonra terasa bırakıldığını gösteren bulgulara ulaştığını iddia etti.

Dosyadaki "yüksekten düşme" kararına karşı, bir doktorun "ayağına ön pansuman yapılmıştı" ifadesini "kritik delil" olarak sunan baba Vatan, Adalet Bakanlığı'nın dosyaları inceleme kararının ardından adaletin yerini bulacağına dair umutlu olduğunu ifade etti.

"ÖNEMLİ GELİŞMELER BEKLİYORUZ"

Suç duyurusuna ilişkin konuşan Şaban Vatan, Adalet Bakanı'nın açıklamalarının hukuk adına yeni bir umut kapısı açtığını belirtti. Vatan, teslim aldığı dijital verilerde, kızının okul çantasının olaydan 5 saat sonra terasa bırakıldığını fark ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kızımın okul çantası terasa olaydan 5 saat sonra bırakıldı. Tutanağa öyle geçirilmesi için planlanan organize bir durum olduğu ortaya çıktı. Bu olayın içinde polis memurları ve dosya sürecindeki ilgili makamlar var. Ucu kime dokunursa dokunsun, hak edenler en ağır cezayı almalıdır. Rabia Naz'la ilgili güzel haberler olacağına dair bazı belirtiler var; inşallah kısa zamanda."

RABİA NAZ'IN ÖLÜMÜNDEKİ KRİTİK DELİLİ BABASI AÇIKLADI

Şaban Vatan, hastanede kızını muayene eden bir ortopedi uzmanının ifadesinde yer alan ayrıntının, kendi "araç çarpması" iddiasını desteklediğini savundu.

Vatan, “Hastanede çocuğumuzu muayene eden doktor, ifadesinde ön pansumanın ayağa yapılmış olduğunu belirtmiş. Rabia Naz, ayağı temizlenmiş şekilde bulunduğu yere bırakılmıştır. Doktor zaten araç çarpması hasarını belirtmiş. Kızımız can çekişir halde yolun kenarına bırakıldı; yaşıyordu, hastanede vefat etti” diye konuştu.

"KAMERA KAYITLARI SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLMEDİ"

Dosyada hastane kamera kayıtlarının eksik olduğunu öne süren Vatan, Görele Hastanesi’ndeki morg ve müdahale odası girişlerini gösteren kameraların soruşturmaya dahil edilmediğini, bu kayıtların silinmiş olması durumunda gerekli yaptırımların uygulanması gerektiğini vurguladı.

"BAKAN GÜRLEK'TEN RANDEVU TALEP ETTİK"

Adalet arayışında benzer süreçlerden geçen Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ile birlikte Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten görüşme talep ettiklerini açıklayan Şaban Vatan, ellerindeki verileri Bakana sunmak istediklerini söyledi.

Vatan, Faili Meçhul Cinayetler Daire Başkanlığı'nın da sürece dahil olmasını beklediklerini ifade ederek, adaletin sağlanması ve olayın ardındaki isimlerin ortaya çıkarılması çağrısında bulundu. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

