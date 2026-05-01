Nevzat Bahtiyar için gerekçeli karar

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada, Yargıtay’ın bozma kararının ardından 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar hakkında hazırlanan gerekçeli karar kamuoyuyla paylaşıldı.

Mahkeme, Bahtiyar’ın cinayet sırasında olay yerinde bulunduğunu ve suçun işlenmesine yardım ettiğini belirtti.

Kararda, sanığın Salim Güran’ın yanında yer alarak suçun işlenmesinden önce ve olay anında suç işleme kararını güçlendirdiği, ayrıca eylem sonrasında da yardımda bulunarak öldürme fiiline iştirak ettiği kanaatine varıldığı ifade edildi.

SAVUNMALAR KISMEN ÇELİŞKİLİ BULUNDU

Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, sanık Nevzat Bahtiyar’ın yargılama sürecinde verdiği ifadelerin birbiriyle kısmen çeliştiği ifade edildi.

Bahtiyar savunmasında, amca Salim Güran’ın kendisini çağırarak Narin’in cansız bedenini gösterdiğini ve kendisini silahla tehdit ettiğini iddia etmişti. Ancak mahkeme PTS kayıtları, daraltılmış baz istasyonu verileri ve bilirkişi raporlarını baz alarak, sanığın "olay yerinde olmadığı" yönündeki beyanlarına itibar etmedi.

BAHTİYAR’IN DEĞİŞMEYEN TEK SAVUNMASI

Sanık Nevzat Bahtiyar’ın bozma kararı öncesi ve sonrasında değişmeyen tek savunmasının, Narin'i kendisinin öldürmediği, sanık Salim'in öldürdüğü ve cansız bedeni kendisine verdiği şeklinde olduğu kaydedildi.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Olay gününde dosyada mevcut PTS kayıtları, daraltılmış baza ilişkin bilirkişi raporları ile bunu destekleyen jandarma tarafından düzenlenen HTS analiz raporu, Ulusal Kriminal Büro raporları, Mehmet Sait Tek'e ait çiftlik kamera görüntülerine ilişkin tutanak içeriği ve dosya içeriği bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın konumu netleştirildi.

Mahkeme heyeti, Nevzat Bahtiyar’ın Narin'in öldürülmesi eylemine, sanık Salim’in yanında bulunarak katıldığına dikkat çekti.

Gerekçeli kararda, sanığın “suçun işlenmesinden önce ve eylem sırasında suç işleme kararını kuvvetlendirme, fiilin işlenmesi sonrasında yardımda bulunmak suretiyle öldürme eylemine yardım eden sıfatı ile katıldığı” kanaatine varıldığı belirtildi.

17 YIL HAPİS CEZASI ONANDI

Davanın geçmişinde anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran için verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından onanmıştı. Nevzat Bahtiyar hakkında daha önce verilen 4,5 yıllık hapis cezası ise Yargıtay tarafından az bulunarak bozulmuştu.

Yeniden yapılan yargılamada Bahtiyar, “Nitelikli olarak çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçundan, herhangi bir takdiri indirim uygulanmaksızın 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanığın eyleminin sabit olduğunu ve verilen cezanın hukuka uygunluğunu gerekçeli kararıyla tescillemiş oldu.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19'uncu gününde 8 Eylül'de dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığında 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu.

Narin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ile güvenlik kamerası görüntülerinden Narin'in cansız bedenini kırmızı bir araçla dere bölgesine götürdüğü belirlenen komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran hakkında, komşuları Nevzat Bahtiyar ile birlikte 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Nevzat Bahtiyar, gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde Narin'i öldürmediğini, yalnızca cansız bedenini dereye taşıyıp gizlediğini savundu. 28 Aralık 2024'te görülen davanın 2'nci duruşmasında mahkeme Salim, Yüksel ve Enes Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4,5 yıl hapis cezası verdi.

İSTİNAF, CEZALARI OY ÇOKLUĞUYLA ONADI

Tutuklu sanıkların avukatları ile baba Arif Güran’ın avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu, kararın ardından istinafa başvurdu. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderilen dosyada, 26 Mayıs 2025’te karar verildi.

Daire, kararda 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı. Mahkeme başkanı ise kamera kayıtları, baz raporları, DNA bulguları, PSA ve kıl örneklerinin eksik incelendiğini belirterek muhalefet şerhi koydu.

Başkan, anne, ağabey ve amcanın kısa sürede birlikte cinayeti işlediği yönündeki kabulün hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, özellikle Nevzat Bahtiyar'ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini, delillerin bilimsel açıdan yetersiz değerlendirildiğini vurguladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı tebliğnamede sanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen hapis cezasının hukuka uygun olduğunu belirterek, kararın onanmasını talep etti. Dosya, görüşün ardından Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi.

YARGITAY BAHTİYAR’IN CEZASINI BOZDU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 29 Aralık 2025’te sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın ise eylemlerinin ‘Nitelikli kasten öldürmeye yardım’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiğin belirterek, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin kararı oy birliğiyle bozdu.

BAHTİYAR’A 17 YIL HAPİS CEZASI

Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 16 Nisan’da görülen duruşmada ‘Nitelikli olarak çocuğu kasten öldürmeye yardım’ suçundan takdiri indirim olmaksızın 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (DHA)