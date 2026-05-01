Antalya'da kaybolan 75 yaşındaki adam 20 kilometre uzaklıkta bulundu

Antalya Akseki'de mantar toplamak için çıktığı dağda kaybolan 75 yaşındaki Dündar Yaman, AFAD ve jandarma ekiplerinin 24 saatlik arama çalışması sonucu 20 kilometre uzaklıkta sağ bulundu.

Antalya’nın Akseki ilçesinde, dün sabah saatlerinde mantar toplamak amacıyla evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 75 yaşındaki Dündar Yaman, ekiplerin yoğun çalışması sonucu sağ salim bulundu.

KUZUGÖBEĞİ ARAMAYA ÇIKMIŞTI

Erenkaya Mahallesi’nde ikamet eden Dündar Yaman, dün sabah erken saatlerde bölgede yetişen "kuzugöbeği" mantarını toplamak için dağlık alana çıktı. Yaman’ın akşam eve dönmemesi üzerine endişelenen yakınları durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edilerek geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Dün sonuç alınamayan çalışmalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kapsamı genişletilerek devam etti.

20 KİLOMETRE UZAKLIKTA BİTKİN HALDE BULUNDU

Yapılan aramalar neticesinde Yaman, evinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Sinanhoca Mahallesi yakınlarında ekipler tarafından tespit edildi. Uzun süre aç ve susuz kaldığı için bitkin düştüğü gözlemlenen yaşlı adama, ekipler tarafından ilk müdahale yapılarak su verildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Dündar Yaman'ın genel durumunun iyi olduğu bildirildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

