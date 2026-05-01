Sel, su baskını, yıldırım... Bakanlıktan 8 il için sarı alarm

İçişleri Bakanlığı, bugün Orta Karadeniz ile Tunceli'de yerel, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

BAKANLIKTAN 8 İL İÇİN ALARM

Meteorolojik değerlendirmelere göre, bazı iller için “sarı kodlu" uyarı verildi.

Haritaya göre uyarı kapsamına giren iller şöyle:

Amasya, Çorum, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat ve Tunceli

SEL, SU BASKINI, YILDIRIM...

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şunlara yer verildi:

"Orta Karadeniz'de beklenen yağışların, Kastamonu'nun kuzey ve doğusu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, zamanla soğuma ile birlikte akşam saatlerinden itibaren yağmur, 1100 -1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Tunceli il genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu dolu, kar yağışı görülecek yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."