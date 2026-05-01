1 Mayıs baskınları: Gözaltına alınan 23 kişiye tutuklama talebi

Yayınlanma:
İstanbul'da 1 Mayıs öncesi düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 47 kişiden adliyeye sevk edilen 23'ünün tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. 24 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde gerçekleştirilen ev baskınlarında gözaltına alınan 47 kişiden 23'ü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, ifade işlemleri biten 23 kişinin tamamını tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdi.

23 KİŞİYE TUTUKLAMA İSTEMİ

28 ve 30 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 47 kişiyle ilgili süreci takip eden Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), güncel durumu kamuoyuyla paylaştı. ÇHD'den yapılan açıklamada, 28 Nisan sabaha karşı gözaltına alınan ve dün emniyet ifadesi tamamlanan 23 kişinin adliyeye sevk edildiği belirtildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama kararı verilmesi istendi.

24 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Ev baskınlarında gözaltına alınan diğer 24 kişinin ise Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube’deki ifade işlemleri devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

