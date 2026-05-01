Konya'da minibüs ile otomobil birbirine girdi: 4 kişi yaralandı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
MAHALLE KAVŞAĞINDA ÇARPIŞTILAR
Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ebubekir Şayak (25) yönetimindeki 42 BDC 930 plakalı minibüs, Ferhat Özcan (38) idaresindeki 42 BEA 673 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, otomobil içerisinde bulunanlar yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada otomobil sürücüsü Ferhat Özcan ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (AA)