Konya'da tefecilere operasyon: 4 tutuklama

Konya'da salı günü polis ekiplerince emlakçı ve oto galerici görünümü altında tefecilik yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan şafak baskınında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika | Q Bank'a tefecilik operasyonu: 4 kişi gözaltında

YAKALANAN ZANLILAR TUTUKLANDI

İfade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVLERİNDEN SERVET ÇIKMIŞTI

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlıların ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan ziynet eşyası, 3 milyon TL ve 665 euro nakit para, 422 adet senet ve 5 adet çek, 384 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştu. (DHA)