Son dakika | Q Bank'a tefecilik operasyonu: 4 kişi gözaltında

Son dakika... Q Yatırım Bankası soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tefecilik suçlaması ile 4 kişi gözaltına alındı.

Q Yatırım Bankası hakkında tefecilik ve fahiş oranlarda ek komisyon alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dört kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; banka, bankacılık mevzuatına aykırı şekilde yüksek oranlı faiz ve komisyon uygulayarak tefecilik usulü faaliyet yürütmek ve kredi kullandırılan müşterilerin erken kapama işlemlerinde fahiş oranlarda ek komisyon talep edilerek haksız kazanç sağlamakla suçlanıyor.

DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma çerçevesinde emniyet güçleri bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda dört şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DAHA ÖNCE DE 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Ocak ayında da Q Yatırım Bankası'na yönelik soruşturma başlatmıştı.

"Tefecilik ve Kara Para Aklama" suçlamalarıyla yürütülen 2025/202063 sayılı soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir ve Aydın’da eş zamanlı baskınlarda 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Ekonomi
Altında Hürmüz düğümü: Gözler Fed'de
Altında Hürmüz düğümü: Gözler Fed'de
Kapı aralandı gözler AYM'de: Emekliye 22 bin lira zam!
Kapı aralandı gözler AYM'de: Emekliye 22 bin lira zam!