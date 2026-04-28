Son dakika | Q Bank'a tefecilik operasyonu: 4 kişi gözaltında

Q Yatırım Bankası hakkında tefecilik ve fahiş oranlarda ek komisyon alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dört kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; banka, bankacılık mevzuatına aykırı şekilde yüksek oranlı faiz ve komisyon uygulayarak tefecilik usulü faaliyet yürütmek ve kredi kullandırılan müşterilerin erken kapama işlemlerinde fahiş oranlarda ek komisyon talep edilerek haksız kazanç sağlamakla suçlanıyor.

DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma çerçevesinde emniyet güçleri bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda dört şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DAHA ÖNCE DE 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Ocak ayında da Q Yatırım Bankası'na yönelik soruşturma başlatmıştı.

"Tefecilik ve Kara Para Aklama" suçlamalarıyla yürütülen 2025/202063 sayılı soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir ve Aydın’da eş zamanlı baskınlarda 9 kişi gözaltına alınmıştı.